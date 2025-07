Aurora, 17 anni, sparisce lasciando a casa cellulare e portafoglio

Portacomaro d’Asti–Torino, 21 luglio 2025 – Cresce l’ansia per Aurora Ruta, 17enne di Portacomaro d’Asti, di cui non si hanno notizie da lunedì 21 luglio. Quella mattina, la giovane si era messa in viaggio verso Torino per raggiungere la sorella. Dopo aver preso il treno alle 15:54 dalla stazione di Asti, il convoglio è arrivato nel capoluogo piemontese nel tardo pomeriggio. Ma da quel momento… più nulla.

Ultimo avvistamento certo – Alle 17:40, Aurora è stata immortalata da una telecamera all’uscita della stazione di Porta Nuova a Torino. Indossava maglietta bianca, pantaloncini neri e ciabatte rosa, con i capelli raccolti in una coda. Al collo di bottiglia, quel punto di passaggio così trafficato e frequentato, le tracce si interrompono bruscamente senza alcun indizio su dove sia andata dopo.

Un elemento che preoccupa – Ancora più inquietante è il fatto che Aurora abbia lasciato a casa cellulare, portafoglio e documenti. Portava con sé soltanto effetti personali minimi: un paio di ciabatte rosa, niente telefono, niente soldi, niente identità. Un comportamento assolutamente insolito, soprattutto per una ragazza che viaggia da sola in una grande città.

Le ricerche e l’intervento delle forze dell’ordine

Non appena il padre Sandro Ruta ha denunciato la scomparsa alla stazione dei Carabinieri di Asti, si è attivato un dispositivo di ricerca su vasta scala. Coinvolte forze di polizia, carabinieri, personale ferroviario, pattuglie, unità cinofile e operatori della Prefettura. Le aree battute comprendono non soltanto la stazione e le zone limitrofe, ma anche piazze, parchi, locali e punti nevralgici del centro di Torino.

Nel frattempo, la pressione mediatica ha spinto famiglie, amici, conoscenti e compagni di scuola (Aurora era diplomata all’Itis Artom di Asti con ottimi voti) ad affiggere volantini e condividere post sui social nella speranza di raccogliere avvistamenti o segnalazioni utili.

L’appello disperato della famiglia

Il padre ha reso pubblico il proprio numero di cellulare – 334‑8183265 – invitando chiunque la veda o abbia informazioni a contattarlo direttamente. Lo stesso appello è stato rilanciato dalla sorella.

Le forze dell’ordine ribadiscono che, trattandosi di una minorenne, ogni segnalazione è preziosa. Chi vedesse una ragazza con i tratti di Aurora, senza documenti né telefono, è pregato di rivolgersi immediatamente a Polizia o Carabinieri. Anche ospitarla, seppur mosso da buona fede, potrebbe complicare ulteriormente la situazione. È indispensabile agire insieme e nel rispetto della legge.

Chi è Aurora Ruta e come riconoscerla

Età : 17 anni

Altezza : circa 1,65 m, corporatura minuta

Capelli : castani, occhi scuri

Abbigliamento al momento della scomparsa : maglietta bianca, pantaloncini neri, ciabatte rosa

Segni particolari: capelli legati in coda di cavallo.

Ricostruzione cronologica

Giorno/ora Evento Lunedì 21 luglio, mattina Aurora parte da Portacomaro d’Asti verso Torino 15:54 Sbarca in treno dalla stazione di Asti Tardo pomeriggio Arrivo a Torino, stazione Porta Nuova 17:40 Ultimo avvistamento all’uscita della stazione (telecamera) Da quel momento Nessun contatto, telefono spento, documenti rimasti a casa

Al momento le autorità non escludono alcuna pista: allontanamento volontario, difficoltà psicologiche, incontro con qualcuno, incidente, circolazione in zone non videosorvegliate. Si indaga a 360°. Tuttavia, la mancanza di telefono e contatti social rende l’ipotesi di un allontanamento volontario più complessa da confermare.

Cosa fare se la vedi