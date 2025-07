Manfredonia brucia, ma lo Stato reagisce. Vertice in Prefettura, La Marca: "Atto criminale" - ph enzo maizzi

Foggia, 23 luglio 2025. Emergenza incendi: svoltosi stamani, presso la Prefettura di Foggia, un vertice straordinario convocato dal Prefetto per far fronte all’escalation di episodi criminali che stanno generando forte allarme sociale, in particolare nella zona di Manfredonia.

Alla riunione hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine e il Sindaco di Manfredonia, in un’azione congiunta volta a rafforzare la risposta dello Stato sul territorio.

Al centro dell’incontro, il grave episodio criminale dei roghi all’Oasi Lago Salso, Palude Frattarolo, incendi alle ecoballe – su cui sono in corso approfondite indagini da parte degli inquirenti – che ha suscitato sdegno e preoccupazione tra le istituzioni.

Sebbene non siano stati diffusi dettagli specifici sull’accaduto, le autorità lo hanno definito un atto “indicibile”, da condannare senza esitazioni, che “merita una risposta forte, non solo da parte dello Stato ma dell’intera comunità”.

Il Prefetto ha evidenziato la necessità di un’azione decisa e coordinata, sottolineando che tali episodi rappresentano un attacco frontale al tessuto sociale, alla sicurezza dei cittadini e alla legalità democratica.

Durante il vertice è stata affrontata anche la questione degli incendi dolosi e del sospetto coinvolgimento della criminalità organizzata, in particolare nei traffici illeciti di rifiuti e nel fenomeno delle cosiddette “ecoballe”. Le recenti emergenze ambientali nella zona di Manfredonia hanno riacceso l’attenzione su un sistema criminale che sfrutta le debolezze nel settore dello smaltimento per trarre profitto illecito, mettendo a rischio la salute pubblica e l’ambiente.

Le istituzioni hanno infine ribadito l’importanza del coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle realtà produttive del territorio, affinché la risposta alla criminalità sia anche culturale e sociale. “La battaglia contro le mafie – è stato detto – si vince insieme, con coraggio, fermezza e responsabilità condivisa”.

