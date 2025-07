Manfredonia – Con la determinazione dirigenziale n. 1386 del 23 luglio 2025, il Comune di Manfredonia ha formalmente avviato la procedura di stabilizzazione di personale precario ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge 21 giugno 2023, n. 74. Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore I – Risorse Umane e Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni, rappresenta un passo concreto nell’attuazione delle disposizioni normative volte al superamento del precariato nel pubblico impiego.

Unico candidato idoneo: Giuseppe Radogna

La stabilizzazione riguarda un solo dipendente: Giuseppe Radogna, attualmente in servizio presso il III Settore. L’istruttore amministrativo, inquadrato nell’area degli istruttori, è stato assunto a tempo determinato nel 2022 per l’attuazione di misure nazionali di contrasto alla povertà. Il suo rapporto di lavoro è stato prorogato regolarmente fino al 31 luglio 2025, raggiungendo così il requisito dei 36 mesi di servizio richiesto dalla legge.

La sua assunzione, avvenuta tramite scorrimento di graduatoria concorsuale dell’Università di Foggia, soddisfa i criteri previsti dalla normativa per la stabilizzazione: anzianità, selezione concorsuale e assenza di personale in disponibilità idoneo a ricoprire la posizione, come attestato dalla Regione Puglia in data 11 luglio.

Colloquio selettivo e valutazione positiva

La legge stabilisce che la trasformazione del contratto in tempo indeterminato debba avvenire nella stessa qualifica ricoperta e sia subordinata a un colloquio selettivo, oltre che alla valutazione positiva dell’attività svolta. Il colloquio per Radogna è stato fissato per il 28 luglio 2025.

A tal fine, è stata nominata una commissione esaminatrice composta dal dirigente Tommaso Gioieni (presidente), dal dirigente del III Settore Matteo Ognissanti e dalla specialista informatica Margherita Fano. Il segretario verbalizzante sarà il dipendente Michele Li Bergoli. Non è previsto alcun compenso per i componenti della commissione.

Quadro normativo e autorizzazioni

La procedura si inserisce nel quadro normativo delineato dalla Legge 74/2023 e dal D.Lgs. 75/2017, che mirano a ridurre il ricorso al lavoro a termine nella pubblica amministrazione e a valorizzare le competenze acquisite dai lavoratori già in servizio.

Il percorso è stato reso possibile anche grazie all’approvazione da parte della COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali), che nella seduta del 25 giugno 2025 ha dato il via libera al piano delle assunzioni presentato dalla Giunta comunale con delibera n. 128 del 9 giugno.