Nomina Di Mauro al Parco del Gargano, Siorini: “Una montagna che ha partorito un topolino” 

Con una citazione dalla celebre favola di Esopo “La montagna che partorì il topolino”, Saverio Siorini, Presidente del partito “Sovranisti per l’Italia e per le Libertà” ed ex Presidente del Comitato “Terra Nostra Gargano”, commenta la recente nomina dell’avvocato Raffaele Di Mauro alla guida del Parco Nazionale del Gargano. Siorini, che in passato si è fatto portavoce delle istanze di numerose categorie del territorio – tra cui allevatori, pescatori, cacciatori e agricoltori – esprime forti perplessità sulla scelta. “Non si tratta di una nomina basata su competenza, esperienza o conoscenza approfondita del territorio – dichiara – bensì di un accordo politico tra Forza Italia e Fratelli d’Italia”.

Nel suo intervento, Siorini richiama alla memoria le numerose battaglie condotte dal Comitato “Terra Nostra Gargano” per la tutela delle attività tradizionali del territorio, messe a dura prova da problematiche ambientali irrisolte: gli attacchi da parte dei lupi agli allevamenti, le incursioni dei cinghiali che danneggiano i raccolti e mettono a rischio la sicurezza stradale, e la presenza dei cormorani, considerati una minaccia per le attività ittiche. “Tutte queste criticità – continua Siorini – avrebbero richiesto una figura tecnica, con una visione chiara e una conoscenza diretta delle dinamiche locali. Invece, ancora una volta, si è preferito seguire la logica della spartizione politica”.

Pur evitando accuse dirette, Siorini solleva dubbi sulla trasparenza delle nomine che in passato hanno coinvolto figure vicine a esponenti politici locali, sottolineando l’importanza di vigilare affinché il Parco resti un bene pubblico gestito nell’interesse della collettività e non di pochi. Il timore, secondo il leader sovranista, è che la nuova gestione possa contribuire a una progressiva marginalizzazione delle piccole attività produttive del Gargano, già duramente provate da anni di difficoltà economiche, ambientali e gestionali, aggravate anche dagli ultimi roghi dolosi che hanno colpito l’area.

Siorini annuncia l’intenzione di promuovere un incontro con tutte le realtà produttive del territorio per valutare l’ipotesi di un’iniziativa comune: “Lavoreremo – afferma – per individuare e proporre una figura competente che possa davvero rappresentare le esigenze del Gargano, anche arrivando a far sentire la nostra voce a Roma”.

di Giovanna Tambo