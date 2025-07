Roma, 23 luglio 2025. Come da atto di recente pubblicazione, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo la parola fine sul caso della rivolta al carcere di Foggia, dichiarando inammissibili i ricorsi presentati da Lorenzo Battiante e Denis Body (nato a Levoka – Rep. Slovacca il 17/9/1994). I due detenuti erano stati condannati in via definitiva a quattro anni di reclusione per devastazione e sequestro di persona. La Suprema Corte ha confermato la linea delle sentenze di primo e secondo grado, giudicando infondate e tardive le contestazioni della difesa.

I fatti risalgono al marzo 2020, quando, in piena emergenza sanitaria da Covid-19, circa 400 detenuti inscenarono una violenta sommossa all’interno della casa circondariale di Foggia.

L’episodio culminò in una massiccia evasione e nella temporanea privazione della libertà di un agente penitenziario, l’assistente Francesco Quaranta, aggredito e rinchiuso in un locale di servizio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, Lorenzo Battiante – detenuto a Foggia da appena undici giorni – avrebbe sottratto le chiavi della postazione di Quaranta, per poi partecipare attivamente al sequestro dell’agente insieme ad altri detenuti. Denis Body, anch’egli coinvolto, è stato ripreso dalle telecamere mentre agiva in concerto con Battiante nel bloccare fisicamente l’agente nella portineria. Entrambi i condannati erano già stati riconosciuti colpevoli dal GUP del Tribunale di Trani nel settembre 2023, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Bari nel luglio 2024.

In Cassazione, le difese hanno cercato di ridimensionare i ruoli dei due imputati, sostenendo la mancata prova di un contributo attivo ai reati contestati. In particolare, l’avvocato di Battiante ha puntato sull’assenza di elementi certi che ne provassero un ruolo di “capo sommossa”, lamentando una valutazione arbitraria delle immagini video e la mancata applicazione di attenuanti come la “minima partecipazione” e la suggestione collettiva durante la rivolta.

La Corte ha però rigettato tutte le doglianze.

Secondo i giudici, la scelta del rito abbreviato da parte degli imputati legittima l’uso delle fonti investigative come prova. Le registrazioni video e le relazioni della polizia penitenziaria hanno costituito elementi sufficienti per fondare la responsabilità penale dei ricorrenti. È stato inoltre ritenuto corretto escludere le attenuanti richieste: per la Suprema Corte, Battiante avrebbe avuto un ruolo da “protagonista” nella dinamica della sommossa, mentre Body risulta effettivamente partecipe, anche se non citato dalla vittima.

Nella requisitoria depositata il 14 marzo, il Sostituto Procuratore Generale aveva già chiesto l’inammissibilità dei ricorsi, evidenziando come le critiche sollevate si limitassero a una diversa lettura dei fatti, senza indicare reali vizi logici o giuridici nelle decisioni precedenti.

Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione ha dunque sancito la piena legittimità del percorso processuale e confermato la pena per entrambi gli imputati. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Significativa, infine, la precisazione della Suprema Corte circa l’assenza di rimborso spese in favore della parte civile costituita, rappresentata dall’assistente Quaranta, poiché il suo difensore ha depositato una semplice nota scritta senza prendere parte alla discussione orale in udienza.

Una sentenza che chiude definitivamente uno degli episodi più gravi di violenza carceraria degli ultimi anni, riaffermando il principio della responsabilità personale anche in contesti di insurrezione collettiva.