SALERNO – Un episodio inquietante ha scosso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” e l’intera comunità salernitana: una bambina di appena quattro mesi, giunta in pronto soccorso per un malore, è risultata positiva alla cocaina. Il padre, un uomo di origine straniera, l’ha sottratta ai medici senza autorizzazione ed è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine hanno avviato immediate ricerche, mentre la Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta sull’intera vicenda.

La neonata era stata accompagnata al pronto soccorso pediatrico in codice azzurro, ovvero una condizione non critica ma meritevole di valutazione urgente. Dopo i primi accertamenti clinici, i medici hanno deciso per il ricovero, ma è stato l’esito degli esami tossicologici a far emergere un quadro allarmante: nelle urine della bambina è stata rilevata cocaina in concentrazione elevata. Una scoperta scioccante, che ha immediatamente attivato il protocollo di segnalazione alle autorità competenti, come previsto nei casi di minori potenzialmente coinvolti in situazioni di rischio.

Secondo quanto riportato da fonti ospedaliere, la piccola stava reagendo positivamente alle cure e le sue condizioni cliniche, pur gravi, mostravano segni di miglioramento. Il monitoraggio medico sarebbe stato comunque necessario per diversi giorni. Ma nella mattinata di mercoledì, la situazione è precipitata: il padre della bambina, approfittando di un momento di distrazione del personale, è entrato nel reparto e ha preso in braccio la figlia, allontanandosi rapidamente dalla struttura prima che qualcuno potesse fermarlo.

La fuga dell’uomo ha fatto scattare l’allarme. Polizia e Carabinieri hanno avviato una vasta operazione di ricerca, utilizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’ospedale e avviando posti di blocco e controlli nei territori limitrofi, con particolare attenzione alla zona di Eboli, dove risiede la famiglia. L’obiettivo primario delle autorità è rintracciare il padre nel più breve tempo possibile, per garantire alla neonata le cure necessarie e metterla in salvo da potenziali ulteriori pericoli.

Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire nel dettaglio le condizioni ambientali e familiari in cui la piccola ha vissuto fino al ricovero.

In un primo momento, era stata presa in considerazione l’ipotesi di un’intossicazione tramite l’allattamento materno, ma i medici l’hanno rapidamente esclusa: le quantità di sostanza rinvenute sarebbero incompatibili con una trasmissione indiretta e farebbero invece pensare a un’esposizione diretta alla droga. Questo elemento alimenta forti sospetti su comportamenti gravemente negligenti o criminali all’interno del contesto familiare.

La Procura ha già ascoltato entrambi i genitori nei giorni precedenti alla fuga del padre. Le loro testimonianze verranno ora rianalizzate alla luce dei nuovi sviluppi. Le indagini, affidate alla Squadra Mobile di Salerno, stanno esaminando anche l’eventualità che la bambina sia stata esposta alla cocaina in modo continuativo o occasionale, nonché se vi siano altre persone coinvolte o a conoscenza della situazione.

Si indaga inoltre sulla possibilità che nell’abitazione della famiglia fossero presenti sostanze stupefacenti, o che la bambina sia stata involontariamente contaminata in ambienti insalubri o frequentati da tossicodipendenti. Il timore più grave, però, resta legato alle attuali condizioni della neonata: senza le cure mediche adeguate, il rischio per la sua salute è concreto.

