Negli ultimi giorni, nella periferia di San Giovanni Rotondo, le aziende zootecniche della zona Pantano (Azienda Di Biase) e zona Coppe, contrada Foresta (Azienda Russo Francesco Pio) sono state colpite da una nuova ondata di incendi.

I malcapitati allevatori denunciano un clima di abbandono: “Girano la testa, sono ciechi e sordi,” lamenta Saverio Siorini, presidente nazionale dei Sovranisti per l’Italia e per le Libertà.

Le fiamme non risparmiano campi, mezzi agricoli e strutture: un attacco alla sopravvivenza di piccole aziende la cui economia già vacilla. E mentre il fuoco divampa, l’amministrazione resta in silenzio, “consolidata e frastornata dai roghi”, secondo Siorini.

Parola agli allevatori: le voci concrete dalla zona

Azienda Di Biase (zona Pantano): Un allevatore intervistato racconta: “Abbiamo perso gran parte del fieno, senza acqua non sopravviviamo. Questi incendi sembrano coordinati.”

Azienda Russo Francesco Pio (zona Coppe, c.da Foresta): “È una strage silenziosa. Qui ogni giorno rischiamo il nostro lavoro.”

Presidente Siorini, qual è la situazione attuale?. “Siamo al paradosso: allevatori sotto minaccia, piromani liberi, istituzioni immobili. Non basta più segnalare – servono azioni concrete, come manifestazioni e denunce pubbliche.” Cosa chiede alle istituzioni? “Chiedo lo stato di emergenza, presidi permanenti anti-incendio, fondi per ristoro e sorveglianza, e che si verifichi una vera volontà politica: non servono promesse, ma presenza costante.”

Cosa dovrebbe fare la comunità? “Scendere in piazza, organizzare presidi, mobilitare cittadini e forze dell’ordine. È ora di far sentire la nostra voce.”

Saverio Siorini è presidente nazionale dei Sovranisti per l’Italia e per le Libertà, nominato nel settembre 2024 con l’obiettivo di rafforzare il legame con le comunità locali e rappresentare esigenze sociali reali. Sul tema agricolo, a luglio 2025 ha sollevato il tema dei costi aggiuntivi imposti da fauna selvatica (cinghiali e lupi) gestiti in zone del Parco del Gargano, mobilitando enti locali verso un servizio idrico per le aziende Stato Quotidiano. Questa nuova emergenza incendi conferma la sua linea di denuncia attiva e propositiva.