Assalti ai bancomat nel Basso Molise: arresti e perquisizioni tra Foggia e Campobasso - Fonte Immagine: molisenetwork.it

Operazione dei Carabinieri contro una presunta banda specializzata negli assalti agli sportelli bancomat del Basso Molise. Nelle prime ore della mattinata i militari del Comando Provinciale di Campobasso, coordinati dalla Procura della Repubblica di Larino, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi soggetti ritenuti coinvolti, a vario titolo, in un’associazione per delinquere finalizzata ai furti aggravati ai danni degli sportelli automatici.

Le persone colpite dal provvedimento risultano residenti nella provincia di Foggia. L’inchiesta riguarda una serie di episodi avvenuti nel Basso Molise tra il 2024 e il 2025, periodo nel quale diversi istituti di credito del territorio erano stati interessati da assalti ai bancomat, spesso con modalità particolarmente violente

L’operazione ha previsto arresti e numerose perquisizioni, effettuate tra le province di Campobasso e Foggia, con l’obiettivo di ricostruire la struttura del gruppo criminale e individuare responsabilità e ruoli dei soggetti coinvolti.

Secondo gli investigatori, il gruppo sarebbe riconducibile alle cosiddette “bande della marmotta”, organizzazioni criminali specializzate negli assalti agli sportelli automatici attraverso l’utilizzo di esplosivi o tecniche di forzatura degli apparati. L’attività investigativa rappresenta un ulteriore intervento delle forze dell’ordine contro un fenomeno che negli ultimi anni ha creato forte allarme tra cittadini e amministrazioni locali.

L’inchiesta è stata condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso sotto il coordinamento della Procura di Larino. I dettagli dell’operazione e gli elementi raccolti durante le indagini sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa presso la Compagnia Carabinieri di Larino.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati sono da considerarsi non colpevoli fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

Lo riporta molisenetwork.it.