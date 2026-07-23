(adessoilsud). Si rinnova la governance dell’Associazione dei Mastri Oleari. Dopo l’assemblea dei soci, riunitasi il 10 luglio a Locorotondo per eleggere il nuovo Consiglio direttivo, nella seduta del 21 luglio sono state assegnate le principali cariche sociali.

Alla guida dell’Associazione è stato eletto Nicola Di Battista, affiancato dalla vicepresidente Domenica Mossa e dal tesoriere Filippo Mancino.

Il nuovo Consiglio direttivo è composto da Stefano Caroli, Nicola Di Battista, Giorgio Gonnelli, Pino Grifa, Filippo Mancino, Domenica Mossa, Giampaolo Sodano e Antonio De Ruosi.

«Accolgo con grande senso di responsabilità la fiducia che mi è stata accordata dai colleghi mastri oleari – ha dichiarato il neo presidente Nicola Di Battista –. Il nostro impegno sarà quello di rafforzare il ruolo dell’Associazione come punto di riferimento per l’intero comparto, promuovendo la qualità dell’olio extravergine di oliva, la crescita professionale dei mastri oleari e un confronto costante con le istituzioni».

Di Battista ha indicato tra le priorità del mandato la tutela dell’italianità della produzione, la valorizzazione delle cultivar che caratterizzano i diversi territori e la difesa della biodiversità olivicola nazionale.

«Qualità, formazione, ricerca e innovazione – ha aggiunto – rappresentano la strada da seguire per garantire maggiore competitività ai frantoi italiani e offrire ai consumatori un olio extravergine sempre più riconoscibile, distintivo e legato ai territori di origine».

Nel corso della riunione, il Consiglio direttivo ha inoltre approvato il documento programmatico che guiderà l’attività dell’Associazione nei prossimi anni.

Al centro dell’azione associativa vi saranno la piena attuazione della legge della Regione Puglia numero 9 del 14 marzo 2014, dedicata all’impresa olearia, la valorizzazione della figura professionale del mastro oleario e il sostegno ai frantoi che individuano nella qualità il principale fattore di sviluppo e competitività.

Particolare attenzione sarà riservata alla tutela dell’olio extravergine di oliva italiano e alla promozione delle cultivar autoctone, considerate un patrimonio di biodiversità, storia e identità dei territori olivicoli. Un valore che, insieme alle competenze dei mastri oleari, costituisce uno degli elementi distintivi della produzione nazionale sui mercati italiani e internazionali.

Il nuovo Consiglio ha richiamato anche la necessità di affrontare con decisione la crisi della produzione olivicola, attraverso l’aumento del potenziale produttivo, il miglioramento delle tecniche colturali e il rafforzamento della ricerca scientifica.

In questo ambito sarà consolidata la collaborazione con l’Università degli Studi di Bari, che negli anni ha fornito un contributo significativo alla formazione dei mastri oleari, alla ricerca applicata e alla diffusione della cultura dell’olio di qualità.

Tra gli obiettivi del mandato rientrano anche il potenziamento dei corsi professionali per il conseguimento del titolo di mastro oleario, la valorizzazione dell’Albo professionale e la proposta di revisione della normativa sull’etichettatura dell’olio extravergine di oliva.

L’intento è rendere più chiare e trasparenti per i consumatori le differenze tra i diversi standard qualitativi, favorendo una maggiore consapevolezza al momento dell’acquisto.

L’Associazione chiede inoltre alle istituzioni un sostegno più deciso alla produzione olivicola nazionale, attraverso interventi destinati al miglioramento delle varietà coltivate, all’ammodernamento degli impianti nel rispetto del paesaggio e dell’ambiente e all’innovazione tecnologica dei frantoi artigiani.

Il Consiglio direttivo lavorerà infine alla definizione di una piattaforma programmatica condivisa con la Confederazione Nazionale dell’Artigianato, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza del comparto e contribuire alla costruzione di politiche efficaci per il futuro dell’olivicoltura e dell’industria olearia italiana.

«Il mastro oleario è il custode della qualità dell’olio italiano – ha concluso Di Battista –. Difenderne la professionalità significa tutelare il valore dell’olio extravergine, il reddito dei frantoi, il patrimonio delle nostre cultivar e l’identità dell’olivicoltura italiana».