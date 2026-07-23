CERIGNOLA – La preparazione entra nella fase più intensa e per l’Audace Cerignola è arrivato il momento di misurarsi sul campo. Mentre la squadra continua il lavoro atletico nel ritiro di San Giovanni Rotondo sotto la guida del nuovo tecnico Catalano, la società ha ufficializzato il programma delle amichevoli estive che accompagneranno il percorso di avvicinamento alla nuova stagione agonistica.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 26 luglio, quando i gialloblù affronteranno l’ASF San Giovanni Rotondo. Sarà la prima uscita ufficiale della nuova gestione tecnica e rappresenterà il debutto assoluto di mister Catalano sulla panchina ofantina. Un test utile soprattutto per valutare la condizione fisica raggiunta nelle prime settimane di preparazione e iniziare a verificare sul campo i meccanismi tattici studiati durante gli allenamenti.

Tre giorni dopo le Cicogne torneranno nuovamente in campo, sempre sul Gargano, contro la rappresentativa Talentogo, in una partita che consentirà allo staff tecnico di aumentare il minutaggio dei calciatori e continuare il lavoro di amalgama tra i nuovi acquisti e i giocatori confermati rispetto alla scorsa stagione.

Il livello delle difficoltà crescerà sensibilmente il 1° agosto, quando il Cerignola riceverà il Torremaggiore, formazione neopromossa nel campionato di Eccellenza molisana. Un avversario più competitivo, capace di offrire indicazioni significative sullo stato della preparazione atletica e sulla capacità della squadra di interpretare le idee del nuovo allenatore. Per Catalano sarà un banco di prova importante per comprendere il grado di assimilazione dei principi di gioco da parte del gruppo.

L’ultima amichevole sarà probabilmente la più attesa. L’Audace tornerà infatti a giocare davanti ai propri tifosi allo stadio Monterisi, dove affronterà il Melfi, neopromosso in Serie D. Una gara che avrà un sapore particolare perché coinciderà con il primo ritorno casalingo della stagione e permetterà alla squadra di riabbracciare il proprio pubblico prima degli impegni ufficiali.

Il Melfi arriverà all’appuntamento forte di un mercato ambizioso, impreziosito dall’arrivo del centrocampista Lazar Sajcic, proveniente dalla Serie A bosniaca, oltre alle conferme di elementi di esperienza come Gaetano Grasso, Diop, Roberto Persia e Giacomo Del Giudice. Per questo motivo il confronto rappresenterà un test di alto livello, utile a verificare la competitività dell’organico gialloblù contro una formazione costruita per ben figurare nella nuova categoria.

Parallelamente prosegue anche il lavoro della dirigenza sul mercato. Nelle ultime ore è stato definito l’arrivo del centrocampista Antonio Iorio, proveniente dalla Lazio, innesto che amplia le soluzioni a disposizione del tecnico in mezzo al campo. Ma i movimenti potrebbero non essere conclusi. La società continua infatti a seguire con attenzione la pista che porta a Damiano Salustri, calciatore del Teramo capace di ricoprire sia il ruolo di mezzala sia quello di esterno destro. Secondo quanto reso noto, la trattativa sarebbe ben avviata. Il classe 2007 arriva da una stagione particolarmente positiva, chiusa con 3 reti e 9 assist, numeri che testimoniano la sua capacità di incidere nella fase offensiva.

Le prossime settimane saranno dunque fondamentali per valutare lo stato di crescita della squadra. Le amichevoli offriranno le prime risposte sul lavoro svolto durante il ritiro e consentiranno allo staff tecnico di affinare assetto e automatismi prima dell’avvio ufficiale della stagione, che inizierà con gli impegni di Coppa Italia di Serie C. Per il Cerignola sarà l’occasione per mettere chilometri nelle gambe, costruire l’identità della nuova squadra e presentarsi ai nastri di partenza con un gruppo sempre più competitivo. (testo inviato in data odierna, 23 luglio 2026).