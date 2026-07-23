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Home // Cronaca // Autovelox, nuove regole ma il nodo ricorsi resta aperto: «Ogni verbale va valutato caso per caso»

AUTOVELOX RICORSI Autovelox, nuove regole ma il nodo ricorsi resta aperto: «Ogni verbale va valutato caso per caso»

L'entrata in vigore del nuovo decreto sugli autovelox segna un passaggio importante nella disciplina dei controlli elettronici della velocità

Autovelox, nuove regole su omologazione e multe: cosa cambia

Autovelox - Fonte Immagine non riferita al testo: lanazione.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

LECCE – L’entrata in vigore del nuovo decreto sugli autovelox segna un passaggio importante nella disciplina dei controlli elettronici della velocità, ma non mette fine al contenzioso tra automobilisti e amministrazioni. Se da un lato le nuove disposizioni introducono criteri più stringenti sull’omologazione e sull’utilizzo degli apparecchi, dall’altro continuano a lasciare aperti diversi profili giuridici che potrebbero alimentare nuovi ricorsi.

A fare chiarezza è l’avvocato Francesco Quinto, esperto in materia, secondo cui il decreto rappresenta «un punto di partenza, non di arrivo». La validità di una sanzione, infatti, non dipende esclusivamente dall’entrata in vigore della nuova normativa, ma dalla regolarità dell’intero procedimento amministrativo.

Secondo il legale, ogni verbale deve essere analizzato singolarmente, verificando aspetti fondamentali come l’omologazione dell’apparecchio, la corretta taratura periodica, il rispetto delle procedure previste dalla legge e la documentazione prodotta dall’ente che ha elevato la sanzione. Sono proprio questi elementi che potrebbero continuare a rappresentare motivi di contestazione davanti al giudice.

Il nuovo decreto, in vigore dal 12 luglio, punta a uniformare le regole su omologazione, controlli e installazione degli autovelox, dopo anni di pronunce contrastanti della giurisprudenza e migliaia di ricorsi presentati dagli automobilisti. Tuttavia, gli esperti invitano alla prudenza: la nuova disciplina non sana automaticamente tutte le situazioni pregresse né esclude la possibilità di impugnare le multe quando emergano irregolarità specifiche.

Per chi riceve una sanzione, il consiglio resta quello di verificare attentamente il contenuto del verbale e, in presenza di dubbi sulla legittimità dell’accertamento, valutare con un professionista l’eventuale ricorso.

Fonte: Il Quotidiano di Puglia.

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