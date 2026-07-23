Lotta tra la vita e la morte un bambino di sei anni, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova dopo essere stato investito da una moto mercoledì 22 luglio, mentre attraversava sulle strisce pedonali la via Aurelia, all’incrocio con via Corsica, a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia.

Il piccolo, giunto in condizioni gravissime, era stato trasferito da San Bartolomeo al Mare a Genova a bordo dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Nell’impatto il bambino ha riportato lesioni molto serie, tra cui un trauma cranico e una consistente perdita di sangue. Illeso, invece, il conducente della moto coinvolta nell’incidente. Sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro. Lo riporta leggo.it

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