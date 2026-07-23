La Villa Comunale “Umberto I” di Cerignola è tornata a essere protagonista della vita cittadina con una serata di festa che ha unito l’inaugurazione della nuova area giochi per bambini e il concerto di Iva Zanicchi, capace di richiamare centinaia di persone.

Il nuovo spazio dedicato ai più piccoli è stato ufficialmente restituito alla comunità dopo un intervento atteso da tempo. Nei mesi scorsi non erano mancate le discussioni legate alla tempistica dei lavori, realizzati durante il periodo estivo, che avevano temporaneamente impedito ai bambini di utilizzare l’area.

Con il taglio del nastro, affidato all’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Merra insieme ad alcuni bambini, la zona giochi è tornata finalmente accessibile alle famiglie cerignolane. Numerosi i cittadini presenti, con tanti piccoli pronti a provare le nuove strutture già prima dell’apertura ufficiale.

“Finalmente la nostra villa. Quello che vedete oggi è il frutto di un sacrificio. I cerignolani non potevano attendere ancora questo spazio, un parco giochi esclusivo. Questa area deve essere un luogo di aggregazione, da proteggere e rispettare”, ha dichiarato l’assessore Vincenzo Merra, sottolineando anche il contributo del Liceo Zingarelli e, in particolare, della classe 3ª F dell’Istituto Artistico, impegnata nella progettazione di un murales che arricchirà presto l’area.

L’intervento ha avuto un importo complessivo di aggiudicazione pari a 192.118,19 euro. Il responsabile unico del procedimento è stato l’ingegner Daniela Longo, mentre la progettazione e la direzione dei lavori sono state curate dall’architetto Liana Traversi. Il coordinamento della sicurezza è stato seguito dal geometra Giuseppe Fiocchi.

A chiudere la serata è stata Iva Zanicchi, che ha portato sul palco della Villa Comunale la sua lunga carriera musicale e la sua energia. Davanti a una platea gremita, l’artista ha ripercorso alcuni dei suoi successi più amati, tra cui “La mia solitudine”, “Come ti vorrei” e “Che sarà”, alternando musica, racconti personali, momenti di ironia e aneddoti.

Una giornata di partecipazione e condivisione che ha segnato la riapertura di uno degli spazi verdi più importanti della città e che ha concluso il calendario degli appuntamenti di luglio. I prossimi eventi cittadini ripartiranno dal 27 agosto con un nuovo ciclo di iniziative.

Lo riporta cerignolaviva.it.