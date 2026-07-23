Commemorazione di Paolo Agostinacchio alla Camera, La Salandra: "Un esempio di rigore"

La Camera dei deputati ha reso omaggio alla memoria dell’onorevole Paolo Agostinacchio nel corso della commemorazione ufficiale svoltasi il 22 luglio, su iniziativa del deputato Giandonato La Salandra. Alla cerimonia hanno preso parte la Presidenza della Camera, rappresentanti dei gruppi parlamentari, i familiari dell’ex parlamentare e numerose personalità che hanno condiviso con lui il percorso politico e istituzionale.

Nel corso dell’iniziativa è intervenuto anche il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, presente in rappresentanza del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il ministro ha portato il saluto dell’Esecutivo e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando il valore istituzionale attribuito al ricordo dell’ex parlamentare ed ex sindaco di Foggia.

Al termine della commemorazione, celebrata nel giorno in cui Paolo Agostinacchio avrebbe compiuto gli anni, Giandonato La Salandra ha dichiarato: “La commemorazione di don Paolo rappresenta un doveroso tributo istituzionale a un uomo che ha dedicato la propria esistenza al servizio delle istituzioni, della comunità foggiana e dell’Italia. Vedere l’Aula della Camera dei deputati rendere omaggio a Paolo Agostinacchio significa riconoscere il valore di una storia politica costruita sulla coerenza, sul senso dello Stato e su una concezione alta dell’impegno pubblico. Desidero esprimere un particolare ringraziamento al ministro Nello Musumeci che, intervenendo in rappresentanza del Governo e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha conferito ulteriore solennità a questa commemorazione. La sua presenza testimonia l’attenzione che le istituzioni della Repubblica riservano a figure che hanno saputo servire il Paese con dedizione, equilibrio e senso dello Stato.

“Agostinacchio ha attraversato stagioni diverse della vita politica italiana senza mai rinunciare alla propria identità, interpretando ogni responsabilità istituzionale con autorevolezza e profondo rispetto delle istituzioni. Da parlamentare, da sindaco di Foggia e da presidente dell’Assemblea nazionale dell’ANCI ha lasciato un’impronta che ancora oggi costituisce un riferimento per quanti credono nella politica come servizio.

“Nel mio intervento ho voluto ricordare non soltanto il protagonista della vita pubblica, ma anche l’uomo di pensiero, il militante e l’intellettuale che ha dedicato la propria esistenza alla difesa di un patrimonio ideale fondato sulla memoria, sul senso di appartenenza e sulla responsabilità verso le nuove generazioni.

“Ringrazio inoltre la Presidenza della Camera e tutti i colleghi parlamentari che hanno preso parte a questo momento di raccoglimento. La memoria di Paolo Agostinacchio appartiene alla storia della nostra terra e, da oggi, è affidata anche alla solennità degli atti parlamentari della Camera dei deputati. È un patrimonio che abbiamo il dovere di custodire e trasmettere, perché l’esempio di uomini come lui continua a ricordarci che la politica trova il suo significato più autentico quando è esercitata con coerenza, sacrificio e spirito di servizio”.

La cerimonia ha rappresentato un momento di forte valore istituzionale e umano, dedicato a una figura che ha ricoperto ruoli di primo piano come parlamentare, sindaco di Foggia e presidente dell’Assemblea nazionale dell’ANCI, lasciando un segno significativo nella vita politica e amministrativa del territorio e del Paese.