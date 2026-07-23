Edizione n° 6135

BALLON D'ESSAI

VLADIMIR LUXURIA // Gay Pride, la coerenza che divide
23 Luglio 2026 - ore  09:20

CALEMBOUR

IACCHETTI SCHILLACI // Iacchetti sul ministro Schillaci: “Non gli ho mai augurato la morte, era una gag”
23 Luglio 2026 - ore  09:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Cosmano Sport Foggia, arriva l’esterno offensivo Juan Aroca

FOGGIA CALCIO Cosmano Sport Foggia, arriva l’esterno offensivo Juan Aroca

La società ha ufficializzato l'arrivo di Juan Aroca, esterno offensivo spagnolo che diventa il primo calciatore iberico a vestire la maglia biancoblù

Juan Aroca

Cosmano Sport Foggia, arriva l'esterno offensivo Juan Aroca - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Luglio 2026
Cronaca // Focus //

La Cosmano Sport Foggia guarda alla stagione 2026/27 con un nuovo tassello storico. La società ha ufficializzato l’arrivo di Juan Aroca, esterno offensivo spagnolo che diventa il primo calciatore iberico a vestire la maglia biancoblù.

Classe tecnica, velocità e duttilità tattica sono le principali caratteristiche del nuovo acquisto, che approda a Foggia dopo un percorso maturato interamente nel calcio spagnolo.

Aroca è cresciuto nel settore giovanile dell’Antequera CF e nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di El Palo, Portmany, Rincón, Jerez CF, SP Villafranca, Manzanares CF e Málaga Juniors FC, militando per diverse stagioni nella Tercera División, categoria paragonabile all’Eccellenza italiana.

Nell’ultima annata il giocatore ha collezionato 24 presenze e 5 reti, confermando le proprie qualità offensive e la capacità di garantire un contributo importante nella fase realizzativa.

Il mercato della Cosmano Sport Foggia registra anche un altro innesto per il reparto difensivo: arriva infatti Giuseppe Botticelli, difensore classe 2003 cresciuto nel settore giovanile del Foggia Calcio. Nel suo percorso ha maturato esperienze in Eccellenza e Promozione con le maglie di San Severo, Lucera, Reali Siti e Apricena, rappresentando un investimento in prospettiva per la squadra.

Parallelamente ai nuovi arrivi, il club ha scelto di dare continuità al progetto tecnico attraverso numerose conferme. Faranno ancora parte della prima squadra il portiere Francesco Pignatiello, prodotto del vivaio biancoblù, il difensore Antonio D’Amore, classe 2007 reduce da una stagione importante con la Juniores campione provinciale, e l’attaccante Iddi Abdulwahid, pronto a mettere nuovamente a disposizione le proprie qualità.

Conferme anche nello staff e nell’organizzazione societaria: resteranno al proprio posto Marcello Mucciarone, allenatore dei portieri, e i dirigenti Giovanni Ciccone e Alessandro Bruno, figure centrali nella gestione del progetto.

Sul fronte della comunicazione, per il terzo anno consecutivo Tiziana Cuttano continuerà a ricoprire il ruolo di addetto stampa, mentre Potito Chiummarulo sarà ancora il fotografo ufficiale della società.

Rinnovata anche la collaborazione con Made Communication, che continuerà a occuparsi della comunicazione, dell’immagine coordinata, dei rapporti con la stampa e della produzione dei contenuti ufficiali del club.

L’arrivo di Juan Aroca e il mix tra nuovi innesti e conferme testimoniano la volontà della Cosmano Sport Foggia di proseguire un percorso di crescita basato su programmazione, continuità e valorizzazione delle risorse interne ed esterne alla squadra.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"L'estate s'adagia e attende l'inchino del mare." – Giancarlo Stoccoro

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO