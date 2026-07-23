La Cosmano Sport Foggia guarda alla stagione 2026/27 con un nuovo tassello storico. La società ha ufficializzato l’arrivo di Juan Aroca, esterno offensivo spagnolo che diventa il primo calciatore iberico a vestire la maglia biancoblù.

Classe tecnica, velocità e duttilità tattica sono le principali caratteristiche del nuovo acquisto, che approda a Foggia dopo un percorso maturato interamente nel calcio spagnolo.

Aroca è cresciuto nel settore giovanile dell’Antequera CF e nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di El Palo, Portmany, Rincón, Jerez CF, SP Villafranca, Manzanares CF e Málaga Juniors FC, militando per diverse stagioni nella Tercera División, categoria paragonabile all’Eccellenza italiana.

Nell’ultima annata il giocatore ha collezionato 24 presenze e 5 reti, confermando le proprie qualità offensive e la capacità di garantire un contributo importante nella fase realizzativa.

Il mercato della Cosmano Sport Foggia registra anche un altro innesto per il reparto difensivo: arriva infatti Giuseppe Botticelli, difensore classe 2003 cresciuto nel settore giovanile del Foggia Calcio. Nel suo percorso ha maturato esperienze in Eccellenza e Promozione con le maglie di San Severo, Lucera, Reali Siti e Apricena, rappresentando un investimento in prospettiva per la squadra.

Parallelamente ai nuovi arrivi, il club ha scelto di dare continuità al progetto tecnico attraverso numerose conferme. Faranno ancora parte della prima squadra il portiere Francesco Pignatiello, prodotto del vivaio biancoblù, il difensore Antonio D’Amore, classe 2007 reduce da una stagione importante con la Juniores campione provinciale, e l’attaccante Iddi Abdulwahid, pronto a mettere nuovamente a disposizione le proprie qualità.

Conferme anche nello staff e nell’organizzazione societaria: resteranno al proprio posto Marcello Mucciarone, allenatore dei portieri, e i dirigenti Giovanni Ciccone e Alessandro Bruno, figure centrali nella gestione del progetto.

Sul fronte della comunicazione, per il terzo anno consecutivo Tiziana Cuttano continuerà a ricoprire il ruolo di addetto stampa, mentre Potito Chiummarulo sarà ancora il fotografo ufficiale della società.

Rinnovata anche la collaborazione con Made Communication, che continuerà a occuparsi della comunicazione, dell’immagine coordinata, dei rapporti con la stampa e della produzione dei contenuti ufficiali del club.

L’arrivo di Juan Aroca e il mix tra nuovi innesti e conferme testimoniano la volontà della Cosmano Sport Foggia di proseguire un percorso di crescita basato su programmazione, continuità e valorizzazione delle risorse interne ed esterne alla squadra.

Lo riporta foggiatoday.it.