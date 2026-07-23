Sabato appuntamento a Vieste con Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci, tra le artiste più interessanti e originali della nuova scena pop italiana.

La cantante sarà protagonista della rassegna Il Libro Possibile, dove prenderà parte a un talk nel corso del quale racconterà il proprio percorso artistico, la sua visione della musica e le esperienze che l’hanno portata a conquistare il pubblico.

Ditonellapiaga si è affermata grazie a uno stile caratterizzato da originalità, ironia e una forte identità contemporanea, diventando uno dei volti più riconoscibili del nuovo pop italiano.

Grande successo ha riscosso il singolo “Che Fastidio!”, brano che ha conquistato il podio del Festival di Sanremo e ottenuto importanti risultati nelle classifiche musicali.

Dopo l’incontro, l’artista salirà sul palco per proporre i suoi brani in una speciale versione acustica, portando a Vieste l’energia del suo repertorio e chiudendo la rassegna all’insegna dell’arte, della libertà e della condivisione.

La serata sarà presentata da Giorgia Messa.

Lo riporta ilsipontino.net.