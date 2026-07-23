MANFREDONIA – Stop agli animali lasciati in auto, divieto di passeggiate e attività fisica nelle ore più calde e obbligo di garantire sempre acqua fresca, ombra e adeguata ventilazione. Sono le principali misure contenute nell’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Domenico La Marca per tutelare il benessere degli animali d’affezione durante l’emergenza caldo estiva. Il provvedimento è in vigore dalla data di pubblicazione e resterà efficace fino al 30 settembre 2026, o comunque fino al termine delle elevate temperature.

L’ordinanza nasce dalla necessità di prevenire colpi di calore, disidratazione e altre situazioni di grave sofferenza che possono mettere a rischio la salute di cani, gatti e degli altri animali da compagnia durante i mesi estivi. Nel testo si sottolinea come le temperature elevate rappresentino un pericolo soprattutto per cuccioli, animali anziani e soggetti affetti da patologie.

Tra le prescrizioni più rilevanti figura il divieto assoluto di lasciare gli animali all’interno di autoveicoli in sosta, anche con i finestrini aperti o il mezzo parcheggiato all’ombra. Inoltre, nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 18, il divieto è espressamente ribadito per qualsiasi sosta, anche di breve durata.

Nello stesso intervallo orario sono vietate attività fisiche intense, corse e lunghe passeggiate, fatta eccezione per il tempo strettamente necessario ai bisogni fisiologici. I proprietari sono inoltre tenuti a verificare che l’asfalto o altre superfici non siano troppo calde, così da evitare ustioni ai cuscinetti plantari.

L’ordinanza impone anche di non lasciare gli animali esposti al sole o in spazi privi di ombreggiatura, acqua e ventilazione, vietando inoltre di tenerli legati se ciò impedisce loro di raggiungere autonomamente una zona riparata. Ai proprietari viene richiesto di adottare ogni misura utile per prevenire colpi di calore e, in presenza di sintomi come respirazione affannosa, debolezza, tremori o alterazione dello stato di coscienza, di contattare immediatamente un medico veterinario.

Il controllo sull’applicazione delle disposizioni è affidato alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine e agli altri organi competenti. Le violazioni, salvo che costituiscano reato, saranno punite con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, restando ferme le eventuali responsabilità penali previste dalla normativa vigente in materia di tutela degli animali.

Il Comune invita infine i cittadini a segnalare tempestivamente alle autorità eventuali situazioni di animali lasciati in auto, esposti al sole o detenuti in condizioni incompatibili con il loro benessere, affinché possano essere adottati gli interventi necessari per la loro tutela.