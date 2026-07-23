"Ferragosto, Vannella regista fisso dei grandi eventi a Foggia. Chi è la misteriosa Team Service citata nella delibera di Giunta?"

FOGGIA – È polemica sull’organizzazione dell’evento principale del cartellone estivo del Comune di Foggia. Fratelli d’Italia interviene dopo l’approvazione della delibera di Giunta n. 187 del 22 luglio 2026, con cui l’amministrazione comunale ha dato il via libera alla proposta artistica per il concerto di Ferragosto, che dovrebbe vedere protagonista il cantante Raf.

Secondo il partito di opposizione, il provvedimento presenterebbe diversi elementi che meritano chiarimenti, sia sotto il profilo della trasparenza amministrativa sia sotto quello della gestione delle risorse pubbliche.

Nel comunicato, FdI sottolinea come, anche quest’anno, l’organizzazione dell’evento sia destinata alla GR Show, società riconducibile ad Antonio Vannella, già coinvolta in precedenti manifestazioni cittadine.

Uno dei principali rilievi riguarda il fatto che la delibera approva la proposta artistica pur riportando che “sono in corso trattative per la definizione del cachet” dell’artista. Per Fratelli d’Italia ciò significherebbe impegnare il Comune senza conoscere l’importo definitivo della prestazione, mentre il provvedimento prevede inoltre che l’ente si faccia carico di ulteriori costi relativi alla produzione tecnica, ai diritti SIAE, ai servizi di safety e security e allo spettacolo pirotecnico.

Secondo il partito, nel documento non sarebbe indicato un tetto massimo di spesa né una stima economica complessiva.

Nel mirino dell’opposizione finisce anche la procedura che ha portato all’approvazione della proposta. FdI evidenzia che la delibera richiama una proposta acquisita il 17 luglio 2026 (protocollo n. 126681), maturata dopo interlocuzioni informali con due operatori economici: GR Show S.r.l. e Team Service.

A giudizio del partito, il ricorso a una procedura pubblica avrebbe potuto consentire una più ampia concorrenza e una verifica di eventuali offerte economicamente più vantaggiose.