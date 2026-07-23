Festa di Sant'Anna a Foggia, residenti contro l'area giostre: "Non c'è rispetto per chi abita a ridosso"

Torna la protesta dei residenti di via Sant’Alfonso Maria de Liguori e via Ciano per la presenza delle giostre della festa di Sant’Anna nella consueta area individuata dal Comune di Foggia. Anche quest’anno gli abitanti della zona contestano la scelta del sito, ritenuto troppo vicino alle abitazioni nonostante l’area sia stata delimitata e recintata.

Già lo scorso anno alcuni condomini avevano presentato un esposto per segnalare la collocazione delle attrazioni a pochi metri dagli edifici residenziali. Secondo quanto denunciato dai residenti, durante la manifestazione si sarebbero verificati forti rumori, musica ad alto volume e schiamazzi fino a tarda notte, con episodi registrati anche fino alle due del mattino.

Gli abitanti avevano evidenziato il grave disagio per la quiete pubblica, sottolineando le difficoltà soprattutto per anziani, bambini e persone affette da patologie, costretti a convivere con emissioni sonore considerate eccessive.

Un residente di via Sant’Alfonso Maria de Liguori ha definito la situazione “una vergogna”, spiegando che alcuni condomini hanno già contattato la Polizia Municipale per segnalare il volume della musica nella fascia oraria compresa tra le 13 e le 16.

“Nessuno pensa al nostro disagio”, ha aggiunto il residente, manifestando il timore che anche quest’anno la zona possa essere interessata da rumori e disturbi fino a notte inoltrata.

Secondo gli abitanti, l’area scelta per l’installazione delle giostre sarebbe inadeguata rispetto alla presenza delle abitazioni circostanti e non garantirebbe un corretto equilibrio tra lo svolgimento della manifestazione e il diritto dei residenti al riposo.

Nell’esposto presentato in precedenza era stata chiesta la valutazione di una diversa collocazione della festa, oltre alla verifica del rispetto delle distanze, delle condizioni di sicurezza e dell’impatto acustico, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica, la tranquillità dei cittadini e la qualità della vita del quartiere.

Lo riporta foggiatoday.it.