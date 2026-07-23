Fine dell'amministrazione giudiziaria del Foggia, il saluto commosso di Chionna: «Un anno vissuto con passione»

(lacasadic). Si chiude ufficialmente l’esperienza dell’amministrazione giudiziaria del Foggia Calcio. Dopo il decreto di revoca emesso dal Tribunale di Bari lo scorso 20 luglio, l’ormai ex amministratore giudiziario Vincenzo Vito Chionna ha salutato la città e l’ambiente rossonero nel corso di una conferenza stampa allo stadio “Pino Zaccheria”, lasciandosi andare anche alla commozione.

Il provvedimento del Tribunale certifica il completamento del percorso di risanamento e bonifica aziendale avviato nell’ultimo anno, periodo durante il quale il club è stato gestito sotto amministrazione giudiziaria.

Nel suo intervento, Chionna ha ripercorso i mesi trascorsi alla guida della società, ringraziando quanti hanno collaborato al progetto e soffermandosi anche sul sostegno ricevuto dalla propria famiglia.

«Ho vissuto un anno con passione, con impegno e mettendo a disposizione tutta la mia professionalità. Ringrazio l’avvocato Pesce per il lavoro svolto insieme. Un pensiero speciale va anche alla mia famiglia, perché non è stato semplice starmi accanto: non tanto per le domeniche trascorse lontano da casa, quanto per le settimane di silenzio che questo incarico ha inevitabilmente comportato», ha dichiarato.

Con la conclusione dell’amministrazione giudiziaria, per il Foggia si apre ora una nuova fase societaria, dopo dodici mesi caratterizzati da un percorso di risanamento che il Tribunale ha ritenuto concluso positivamente. (lacasadic.com)

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