Apre il sipario il Museo Casa Arbore, il nuovo spazio culturale dedicato alla straordinaria collezione di oggetti e memorabilia donata da Renzo Arbore alla città di Foggia. Domani, venerdì 24 luglio alle ore 16.30, negli spazi di viale Giuseppe di Vittorio 33, si terrà la visita ufficiale in anteprima del museo e un incontro riservato alla stampa con le istituzioni coinvolte nel progetto.

L’appuntamento rappresenterà la prima occasione per conoscere gli ambienti che ospiteranno il nuovo contenitore culturale, pensato come luogo polifunzionale aperto alla comunità e alle realtà del territorio, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico, creativo e culturale legato alla figura del Maestro foggiano.

Il progetto, di rilevanza nazionale, sarà illustrato da Renzo Arbore insieme agli architetti Alida Cappelletti e Giovanni Licheri, che hanno curato gli aspetti progettuali del nuovo spazio.

Alla presentazione prenderanno parte il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, la sindaca di Foggia Maria Ada Episcopo, il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti e il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio.

Saranno presenti anche rappresentanti delle principali istituzioni culturali e accademiche del territorio: Michaela Di Donna, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Foggia; Antonino Foti, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Foggia; Maria Rosaria Lombardi, presidente del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano”; Donato Della Vista, direttore del Conservatorio; Lorenzo Lo Muzio, rettore dell’Università degli Studi di Foggia; e Anita Guarnieri, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

L’incontro sarà moderato da Gabriella Berardi, direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia.

Museo Casa Arbore nasce dalla collaborazione tra Regione Puglia, Poli Biblio-Museali di Puglia e Puglia Culture, con un intervento finanziato attraverso le risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027, in collaborazione con Provincia di Foggia e Comune di Foggia.

Il nuovo museo si prepara così a diventare un punto di riferimento culturale per la città, custodendo la memoria artistica e professionale di uno dei suoi cittadini più illustri e trasformando la sua collezione in un patrimonio condiviso.