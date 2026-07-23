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Home // Foggia // Foggia, il volto doppio dell’ambiente: boom di accessi ai CCR, ma resta l’allarme abbandoni

VOLTO DOPPIO Foggia, il volto doppio dell’ambiente: boom di accessi ai CCR, ma resta l’allarme abbandoni

CCR: la scelta virtuosa dei cittadiniIl mese di giugno 2026 ha segnato un risultato significativo per la gestione dei rifiuti in città

Foggia, caso Aprile in Giunta tra polemiche e richieste di dimissioni

Lucia Aprile, vice sindaca di Foggia - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
23 Luglio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – I numeri raccontano una Foggia a due velocità sul fronte ambientale. Se da un lato si registra una crescente consapevolezza civica, confermata dal successo dei Centri Comunali di Raccolta (CCR), dall’altro il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti continua a rappresentare una ferita aperta per il decoro urbano, nonostante il potenziamento dei sistemi di controllo.

CCR: la scelta virtuosa dei cittadiniIl mese di giugno 2026 ha segnato un risultato significativo per la gestione dei rifiuti in città. Sono stati 1.198 gli accessi complessivi registrati nei tre presidi dedicati al conferimento gratuito e sicuro di ingombranti e materiali speciali.

Il CCR di via Kennedy si conferma il punto di riferimento principale con 850 accessi, seguito dallo Sprecacenere (290) e dall’Incoronata (58). Dati che, secondo l’Amministrazione, testimoniano come la maggioranza della popolazione scelga quotidianamente la strada del rispetto ambientale.

A fare da contraltare al dato positivo c’è l’attività di monitoraggio tramite videosorveglianza, che nel primo semestre del 2026 ha rilevato 5.530 episodi di abbandono illecito. Il confronto con il semestre precedente (giugno-dicembre 2025, con 3.266 rilevazioni) evidenzia un aumento, in parte riconducibile all’ampliamento della rete di telecamere, potenziata con nuove postazioni dallo scorso gennaio. Dei 5.530 episodi contestati, 2.738 riguardano veicoli con targa identificata, 2.311 conferimenti effettuati a mano e 481 casi in cui non è stato possibile risalire al mezzo. “Le sanzioni arrivano sempre”.

L’Amministrazione comunale chiarisce che l’iter sanzionatorio è in pieno corso: per i casi in cui è stata identificata la targa, le notifiche stanno seguendo il naturale percorso amministrativo.

La vicesindaca e assessora all’Ambiente, Lucia Aprile, ha lanciato un monito chiaro:

“I dati dimostrano che la maggior parte dei foggiani sceglie la strada giusta. A chi ancora abbandona i rifiuti ricordiamo che il controllo c’è, funziona, e le sanzioni arrivano sempre”.

L’appello della Sindaca: “Amiamo la nostra città”Sulla vicenda è intervenuta direttamente la sindaca Maria Aida Episcopo, che ha richiamato al senso di responsabilità collettiva: “Determinati comportamenti, incivili e indecorosi, autolesionisti e criminali, non possono avere giustificazioni ed essere tollerati in alcun modo”. La prima cittadina ha esortato la comunità a un maggiore orgoglio di appartenenza: “Dobbiamo amare e rispettare la nostra città, impegnandoci tutti per una Foggia più pulita attraverso il rispetto di persone e regole”.

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