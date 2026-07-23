FOGGIA – Cresce la tensione nel settore della vigilanza privata e dei servizi integrati in provincia di Foggia. Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori impiegati negli appalti gestiti dal gruppo Cosmopol, annunciando contestualmente il blocco delle prestazioni di lavoro straordinario a partire da venerdì 24 luglio. Una decisione che interessa il personale in servizio presso alcuni dei principali appalti pubblici della provincia, tra cui quelli dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti”, del Tribunale di Foggia e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La comunicazione è stata inviata alla Prefettura di Foggia, alle società Istituto Vigilanza Cosmopol, Cosmopol Servizi Integrati e Securpol Spa, oltre che alle stazioni appaltanti e agli organismi competenti previsti dalla normativa sul diritto di sciopero nei servizi essenziali. Contestualmente, i sindacati hanno richiesto l’attivazione della procedura di raffreddamento prevista dalla legge e la convocazione di un incontro urgente con il prefetto, alla presenza di tutte le parti coinvolte.

Alla base della protesta vi è, secondo le sigle sindacali, il protrarsi di una situazione ritenuta ormai insostenibile. Nel documento viene infatti denunciato il mancato rispetto degli impegni assunti dalle aziende durante precedenti incontri sindacali. Questioni che, secondo Filcams, Fisascat e Uiltucs, riguardano aspetti fondamentali dell’organizzazione del lavoro e che, nonostante gli accordi sottoscritti, non avrebbero trovato concreta attuazione.

Tra le criticità segnalate figurano l’organizzazione dei turni, gli orari di lavoro, i carichi di servizio, la gestione delle ferie, la dotazione del vestiario e più in generale le condizioni operative del personale impegnato nei servizi di vigilanza e nei servizi integrati. Temi che, secondo le organizzazioni sindacali, incidono direttamente sulla qualità del lavoro e sulle condizioni dei dipendenti impiegati nei diversi appalti pubblici.

Per questo motivo le tre sigle hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione e di interrompere tutte le prestazioni straordinarie, mantenendo comunque attiva la procedura prevista dalla normativa per tentare una soluzione attraverso il confronto istituzionale. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare rapidamente a un tavolo convocato dalla Prefettura di Foggia, nel quale affrontare le problematiche evidenziate e verificare la disponibilità delle aziende a rispettare gli impegni già assunti.

La procedura di raffreddamento rappresenta infatti il passaggio preliminare previsto dalla legislazione vigente prima di eventuali ulteriori iniziative sindacali, soprattutto nei settori che garantiscono servizi essenziali alla collettività. Proprio per questo le organizzazioni dei lavoratori hanno coinvolto, oltre alla Prefettura, anche la Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, chiedendo un intervento istituzionale che possa favorire una soluzione condivisa della vertenza.

La protesta riguarda centinaia di lavoratori impegnati quotidianamente nella vigilanza e nei servizi fiduciari presso strutture particolarmente sensibili del territorio provinciale. Al momento il provvedimento annunciato consiste esclusivamente nel blocco del lavoro straordinario, ma l’evoluzione della vertenza dipenderà dall’esito del confronto richiesto al prefetto e dalle eventuali risposte che arriveranno dalle società interessate.