Un uomo di 46 anni, residente a Cerignola e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Cerignola mentre, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, stava portando a termine un furto aggravato all’interno di un’abitazione.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 12 luglio 2026. Stando agli accertamenti svolti dai militari, il 46enne avrebbe approfittato dell’assenza del proprietario dell’immobile, fuori casa per trascorrere la giornata al mare, introducendosi nell’appartamento con il volto coperto da un passamontagna.

L’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile è scattato dopo una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112. Arrivati sul posto, i militari hanno notato evidenti segni di effrazione sulla porta finestra di un balcone e, anche grazie alle indicazioni fornite da un testimone, hanno intuito che il presunto ladro si trovasse ancora all’interno dell’abitazione.

Con il supporto di una Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, nel frattempo intervenuta sul posto, i militari sono riusciti a individuare e bloccare l’uomo prima che potesse fuggire.

Durante la perquisizione, il 46enne è stato trovato in possesso di diversi monili in oro, che, secondo la ricostruzione degli investigatori, erano stati poco prima sottratti dall’abitazione e nascosti all’interno di un borsello.

La refurtiva, del valore stimato di circa 5mila euro, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Foggia, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, l’indagato deve essere considerato non colpevole fino a un’eventuale sentenza di condanna definitiva.