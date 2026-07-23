Iacchetti sul ministro Schillaci: "Non gli ho mai augurato la morte, era una gag" - Fonte Immagine: virgilio.it

Enzo Iacchetti torna al centro delle polemiche dopo le dichiarazioni rilasciate durante un incontro pubblico nell’ambito della rassegna “Naturalmente Pianoforte”, a Pratovecchio, in provincia di Arezzo, organizzata dal giornalista Andrea Scanzi. Nel corso dell’evento il conduttore ha affrontato diversi temi politici e sociali, esprimendo giudizi su esponenti del mondo istituzionale e culturale.

In apertura dell’incontro, Iacchetti ha dichiarato: «Sono un militante comunista», indicando Enrico Berlinguer come il proprio punto di riferimento: «Se tutti i politici fossero stati come lui, probabilmente saremmo stati tutti comunisti». Ha inoltre spiegato che, a suo avviso, essere comunista significa «aiutare i più deboli, difendere i bisognosi, criticare chi governa male, gli eserciti e i guerrafondai».

Nel corso della conversazione, il conduttore ha rivolto critiche anche al cantautore Francesco De Gregori, contestando la posizione secondo cui gli artisti non dovrebbero esporsi politicamente. «Preferisco chi sceglie di restare in silenzio piuttosto che chi sostiene che gli artisti non debbano prendere posizione. Anche quella è una presa di posizione», ha affermato, aggiungendo con ironia: «Ora ho capito perché non ho mai capito la Donna Cannone».

Tra i destinatari delle sue osservazioni anche il generale Roberto Vannacci. Iacchetti ha dichiarato: «Vorrei che i pomodori in Puglia in agosto venissero raccolti da quelli che vogliono la remigrazione. Io vorrei vedere la faccia di Vannacci sudare a un euro netto all’ora. E vorrei vederlo asfaltare le strade di notte a 40 gradi, perché io non vedo mai un bianco farlo. Non c’è un bianco che asfalta le strade di notte a 40 gradi».

Critiche anche nei confronti del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che, secondo Iacchetti, dovrebbe sperimentare direttamente i disagi affrontati quotidianamente dai pendolari, immaginandolo bloccato per ore su un treno ad alta velocità senza aria condizionata.

Il conduttore è poi tornato sul conflitto nella Striscia di Gaza, rivolgendo un attacco politico alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Iacchetti ha raccontato di immaginare un futuro in cui la figlia della premier possa chiederle conto del presunto silenzio del Governo di fronte alle vittime civili della guerra. «Sogno quel momento», ha detto, aggiungendo con una battuta che probabilmente tra vent’anni lui «sarà già all’inferno».

Le dichiarazioni che hanno suscitato il maggiore clamore riguardano però il ministro della Salute Orazio Schillaci. Nel suo intervento, Iacchetti ha affrontato il tema delle lunghe liste d’attesa nella sanità pubblica, affermando: «Vorrei vedere il ministro della Sanità andare in ospedale e avere bisogno di una tac o di una risonanza magnetica e sentirsi rispondere, ci dispiace la prima libera è tra otto mesi. E allora voglio vederlo morire prima come succede in tanti casi».

Le parole hanno generato numerose reazioni, spingendo il conduttore a intervenire successivamente sui propri profili social per chiarire il senso delle sue affermazioni. Iacchetti ha precisato: «Non ho mai augurato la morte al ministro. Era una gag, un esempio per immaginare i ministri senza privilegi, alle prese con i problemi che affrontano ogni giorno le persone comuni».

Lo riporta open.online.