MANFREDONIA – Tre serate, sei autori, un unico filo conduttore: la cultura come occasione di confronto, crescita e partecipazione. Dal 27 al 30 luglio torna Leggere Manfredonia, la rassegna letteraria che, giunta alla sesta edizione, si conferma tra gli appuntamenti più attesi dell’estate culturale sipontina.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Fare Comunità, in collaborazione con Mondadori Bookstore e Andrea Pacilli Editore, con il patrocinio del Comune di Manfredonia.

Negli anni, il Chiostro di Palazzo San Domenico è diventato il luogo simbolo della manifestazione: uno spazio aperto al dialogo, dove scrittori, filosofi, studiosi, musicisti e lettori si incontrano per condividere idee, esperienze e riflessioni, confermando la lettura come strumento di cittadinanza e partecipazione.

Il programma

Ad aprire la rassegna, lunedì 27 luglio, sarà Azzurra Rinaldi, economista e docente universitaria, che presenterà il volume Soldi, sesso, potere dialogando con Patrizia Salvetti. Un confronto dedicato ai temi delle disuguaglianze di genere, dell’indipendenza economica e delle dinamiche di potere che attraversano la società contemporanea.

La stessa sera spazio anche alla riflessione spirituale con don Salvatore Miscio, autore di Dio del cielo vienimi a cercare. L’incontro sarà impreziosito dall’accompagnamento musicale dell’Ensemble Fabrizio De André, in un percorso che intreccia parola, fede e musica.

Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio con due protagonisti della narrativa contemporanea. Nicola Pesce presenterà Piccolo principe delle tenebre dialogando con Michela Lombardi, autrice de La finestra. Un confronto letterario che attraversa temi universali come la fragilità, la solitudine, la speranza e la capacità di rinascere.

Gran finale il 30 luglio

La giornata conclusiva, giovedì 30 luglio, proporrà tre incontri consecutivi.

Alle 19 sarà Andrea Pacilli ad aprire la serata con Giacometta rapita dai Turchi, un volume che riporta all’attenzione la figura di Giacometta Beccarini, intrecciando storia locale, memoria collettiva e suggestioni narrative.

Alle 21 sarà la volta del filosofo Michele Illiceto, che presenterà Fede, speranza e carità. Il saggio, già apprezzato anche al Salone Internazionale del Libro di Torino, propone una riflessione sulle virtù teologali come strumenti di libertà, dialogo e riconciliazione.

A chiudere la sesta edizione, alle 22, sarà Carlo Trotta con Fenomenologia della luna, un’opera che accompagna il lettore in un percorso tra filosofia, simbolismo e poesia, esplorando il rapporto tra luce e oscurità, ragione e mistero.

Un progetto che mette al centro la comunità

Più che una semplice rassegna di presentazioni editoriali, Leggere Manfredonia continua a proporsi come un laboratorio culturale aperto alla città. Ogni edizione porta nel cuore del centro storico autori provenienti da ambiti diversi – dalla narrativa alla saggistica, dalla filosofia alla spiritualità – accomunati dalla convinzione che la cultura rappresenti uno strumento di crescita collettiva e di costruzione della comunità.

Tutti gli incontri si svolgeranno nel Chiostro di Palazzo San Domenico, sede del Comune di Manfredonia, con inizio alle ore 19. L’ingresso è libero.