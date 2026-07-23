Fonte: Retegargano.it. C’è tempo fino al 30 settembre per adeguarsi alla nuova normativa regionale sulle locazioni turistiche. Da quella data, tutti i proprietari che affittano immobili per finalità turistiche, anche in forma non imprenditoriale, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Una scadenza che preoccupa il settore: secondo le associazioni di categoria, circa un host su tre rischia di non riuscire a mettersi in regola.

Le maggiori criticità riguardano gli immobili trasformati negli ultimi anni in alloggi turistici, come i bassi dei centri storici o gli ex locali commerciali, spesso privi della documentazione necessaria per ottenere le autorizzazioni richieste.

La legge regionale, approvata dal Consiglio il 29 settembre 2025, ha introdotto l’obbligo di presentare la Comunicazione di inizio attività (CIA) anche per chi esercita l’attività in forma non imprenditoriale. La disposizione ha carattere retroattivo e interessa anche gli immobili già destinati alle locazioni brevi prima dell’entrata in vigore della norma.

Il principale ostacolo è rappresentato dal certificato di abitabilità, documento indispensabile per ottenere la CIA. Un requisito che crea non poche difficoltà, soprattutto per gli edifici realizzati prima del 1967, quando il certificato non era ancora obbligatorio. Solo a Bari le attività di locazione turistica avviate prima del settembre 2025 superano quota 2.800. «Almeno il 30% rischia di non essere in regola», evidenzia Ciro La Penna, componente del direttivo dell’Associazione Extralberghiero Bari.

Per conseguire l’abitabilità è necessario che l’immobile rispetti precisi requisiti tecnici: impianti elettrici e idraulici conformi, regolarità delle parti comuni nei condomini e piena rispondenza alle norme urbanistiche e igienico-sanitarie. «In molti casi – spiega La Penna – reperire tutta la documentazione richiede tempi inevitabilmente lunghi».

Tra le condizioni richieste figurano anche il rispetto dei rapporti aeroilluminanti, la corretta distribuzione degli ambienti e la presenza di un disimpegno tra bagno e camera da letto. Parametri che mettono in difficoltà soprattutto gli immobili ricavati da locali al piano terra e successivamente convertiti a uso turistico.

A rallentare ulteriormente l’iter contribuisce la burocrazia. Prima di avviare la pratica è infatti necessario ricostruire la situazione urbanistica dell’immobile attraverso un accesso agli atti presso il Comune, procedura che può richiedere diverse settimane, se non mesi.

«Molti proprietari si sono attivati con ritardo e non è affatto certo che riescano a completare tutte le pratiche entro il 30 settembre», sottolinea Giovanna Castrovilli, presidente di AETB Confcommercio Bari-Bat.

Dal 1° ottobre partiranno i controlli sul rispetto della normativa. Chi non avrà completato l’iter previsto rischia di non poter più esercitare l’attività di locazione turistica.

Fonte: Retegargano.it