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LUCERA GIUNTA Lucera, nuova Giunta operativa: assegnate le deleghe, cinque nuovi consiglieri entrano in Consiglio comunale

La nuova amministrazione comunale entra nella piena operatività

PITTA - ST

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Luglio 2026
cronaca // Foggia //

(Adessoilsud) LUCERA – La nuova amministrazione comunale entra nella piena operatività. Con il conferimento ufficiale delle deleghe agli assessori prende forma il nuovo assetto della Giunta guidata dal sindaco, mentre in Consiglio comunale si completa il riassetto dell’Aula attraverso la surroga dei consiglieri nominati nell’esecutivo.

A prendere posto tra i banchi del Consiglio sono Emanuela Gentile (Progetto Concittadino), Ruben Uzzi (Officina Comune), Antonella Matera (Partito Democratico), Pierluigi Colomba e Costantino Pellegrino (Pitta Sindaco), chiamati a sostituire gli eletti entrati a far parte della squadra di governo.

Le deleghe della nuova Giunta

Il ruolo di vicesindaco è stato affidato a Claudio Venditti, che seguirà Pianificazione territoriale, SUAP e Agricoltura.

A Giacomo Capobianco spettano invece Lavori pubblici, Infrastrutture, Manutenzione del patrimonio comunale e degli edifici scolastici, oltre alla gestione dei finanziamenti e della viabilità rurale.

L’assessora Lucia Zoppicante assume le deleghe a Polizia Locale, Protezione Civile, Cimitero, Benessere animale, Tutela ambientale, con competenze anche nel contrasto all’abusivismo e all’abbandono dei rifiuti.

La promozione culturale e turistica della città sarà coordinata da Maria Angela Battista, cui fanno capo Cultura, Turismo, Eventi, Politiche giovanili, Pari opportunità e Trasparenza.

Ad Antonio Scirocco sono affidati Attività produttive, Industria, Artigianato, Verde pubblico, Raccolta rifiuti, Illuminazione pubblica e Trasporti.

Le politiche sociali saranno invece seguite da Daniela Pagliara, con deleghe a Servizi sociali, Politiche del lavoro, Scuola, Sport, Patrimonio e rapporti con il Terzo settore.

Chiude la composizione dell’esecutivo Michele De Finis, chiamato a guidare i processi di innovazione dell’ente con competenze in Comunicazione, Personale, Digitalizzazione, Legalità, Contenzioso e Ambiente.

Con la definizione delle deleghe e il rinnovo della composizione del Consiglio comunale, l’amministrazione entra ora nella fase pienamente operativa, chiamata ad affrontare le principali sfide amministrative e programmatiche della città.

Fonte: Adesso il Sud.

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