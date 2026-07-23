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INCIDENTE SS89 Manfredonia – Foggia. Incidente sulla SS89 Garganica, auto distrutta. 118 sul posto (FOTO)

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per prestare soccorso. Dalle immagini si nota un'autovettura con gravi danni alla parte anteriore

Manfredonia - Foggia. Incidente sulla SS89 Garganica, auto distrutta. 118 sul posto (FOTO)

Manfredonia - Foggia. Incidente sulla SS89 Garganica, auto distrutta. 118 sul posto (FOTO)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
23 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – Si è verificato pochi minuti fa un incidente stradale lungo la SS89 Garganica, nel tratto compreso tra Manfredonia e Foggia, all’altezza dell’ex distributore Monteshell.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare soccorso. Dalle immagini si nota un’autovettura con gravi danni alla parte anteriore, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Al momento non si hanno informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte. Possibili rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato.

Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili. 

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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