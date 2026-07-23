Manfredonia, maxi controlli della Guardia Costiera: sequestrati oltre 100 chili di pesce senza tracciabilità in due ristoranti

MANFREDONIA – Oltre cento chilogrammi di prodotti ittici sequestrati e sanzioni complessive per circa 4 mila euro. È il bilancio di due distinte operazioni condotte nelle scorse ore dalla Guardia Costiera di Manfredonia, impegnata in un’intensa attività di controllo sulla filiera della pesca e sulla corretta commercializzazione dei prodotti ittici durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

Le verifiche, coordinate dal 6° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari, rientrano nell’ambito delle attività istituzionali finalizzate a garantire la legalità del mercato, la tutela dei consumatori e il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare.

Nel primo intervento, eseguito all’interno di un ristorante di cucina etnica del territorio, i militari hanno rinvenuto 80 chilogrammi di prodotti ittici completamente privi della documentazione necessaria a certificarne la provenienza e la tracciabilità. L’assenza dei documenti impediva infatti di ricostruire l’intera filiera del pescato, elemento indispensabile per garantire sicurezza e trasparenza ai consumatori. Per questo motivo il prodotto è stato immediatamente sequestrato, mentre al titolare dell’attività è stata contestata una sanzione amministrativa di circa 2 mila euro.

Analogo l’esito della seconda operazione, effettuata presso un altro esercizio di ristorazione etnica.

Anche in questo caso gli ispettori hanno accertato la presenza di prodotti ittici privi della prescritta documentazione sulla tracciabilità. Sono così stati sequestrati ulteriori 27 chilogrammi di pesce, mentre al gestore è stata elevata una seconda sanzione amministrativa, anch’essa di circa 2 mila euro.

Complessivamente, le due operazioni hanno portato al sequestro di 107 chilogrammi di prodotti ittici non conformi alla normativa vigente e all’irrogazione di sanzioni amministrative per un importo totale di circa 4 mila euro.

La Guardia Costiera sottolinea come la mancanza della tracciabilità rappresenti un serio rischio per la tutela della salute pubblica, poiché rende impossibile verificare l’origine degli alimenti e il rispetto delle corrette condizioni di conservazione lungo tutte le fasi della filiera. Si tratta di un requisito fondamentale per garantire ai consumatori prodotti sicuri e conformi alle normative europee e nazionali. Le attività ispettive proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione agli esercizi di ristorazione e ai punti vendita del territorio.

La Capitaneria di Porto di Manfredonia conferma infatti il proprio impegno, nell’ambito delle funzioni svolte per conto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nel contrasto alle irregolarità lungo la filiera ittica e nella tutela delle risorse marine, dell’ambiente e dei consumatori.