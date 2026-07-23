Il Comune di Manfredonia conquista il secondo posto nella graduatoria nazionale del bando “Sport e Periferie 2026” e ottiene il finanziamento per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport, destinato ad ampliare l’offerta di impianti sportivi cittadini.

La graduatoria provvisoria è stata pubblicata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dell’Avviso pubblico finalizzato al sostegno di interventi per la costruzione e il potenziamento degli impianti sportivi nei Comuni italiani.

Su 273 proposte progettuali presentate da amministrazioni comunali di tutta Italia, Manfredonia si è classificata al secondo posto assoluto, ottenendo così l’ammissione al finanziamento.

Il risultato arriva dopo la decisione dell’Amministrazione guidata dal sindaco Domenico La Marca, formalizzata con la deliberazione di Giunta n. 130 del 4 giugno 2026, di candidare un progetto considerato strategico per la città.

L’intervento, dal valore complessivo di circa 2,8 milioni di euro, prevede la costruzione di un nuovo impianto sportivo nell’area compresa tra la lottizzazione Gozzini-Algesiro, tra via Michele Magno e via Generale De Finis.

La struttura sarà progettata per ospitare le attività agonistiche di basket, pallavolo e basket in carrozzina, disciplina paralimpica riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), e avrà una capienza di circa 200 spettatori.

L’Amministrazione comunale sottolinea che il riconoscimento ottenuto conferma la qualità del progetto presentato e la capacità dell’ente di partecipare con successo ai bandi nazionali, intercettando risorse esterne per la realizzazione di opere pubbliche senza incidere sul bilancio comunale.

In una nota, l’Amministrazione evidenzia: «Lo sport è un investimento sul futuro della nostra comunità. Ogni nuovo impianto significa offrire ai giovani luoghi di crescita, educazione e socialità, sostenere il lavoro delle associazioni sportive e costruire una città sempre più inclusiva e moderna. Il secondo posto ottenuto a livello nazionale è motivo di orgoglio e dimostra che, quando si lavora con serietà, competenza e visione, i risultati arrivano.»

L’Amministrazione comunale ribadisce infine l’intenzione di proseguire nel percorso di programmazione e partecipazione ai bandi di finanziamento, con l’obiettivo di trasformare le opportunità offerte dalle risorse nazionali in interventi concreti per la crescita e lo sviluppo di Manfredonia.