Il Comune di Manfredonia rafforza i servizi dedicati alla manutenzione del verde pubblico e all’ufficio per il rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE). L’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire per fronteggiare le criticità emerse in due settori considerati strategici per il funzionamento della macchina amministrativa e per la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Le due aree, fino ad oggi, hanno potuto contare sul lavoro di personale impiegato a tempo parziale per 18 ore settimanali. Con il nuovo provvedimento il Comune punta a un incremento temporaneo delle ore lavorative, così da garantire maggiore operatività e rispondere alle esigenze più urgenti.

Il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca ha spiegato le ragioni della scelta: “Garantire servizi efficienti e una città curata e decorosa è un dovere prioritario nei confronti dei nostri cittadini. Questo intervento di potenziamento risponde a un’emergenza concreta, ma segna anche la direzione della nostra visione politica: valorizzare il lavoro dei dipendenti comunali per offrire risposte rapide, moderne ed efficaci alla comunità”.

Il primo cittadino ha inoltre rivolto un ringraziamento al personale comunale: “Un ringraziamento va agli uffici e a tutto il personale per la grande dedizione dimostrata”.

Sulla stessa linea l’assessore al Personale Sara Delle Rose, che ha evidenziato il lavoro svolto dall’Amministrazione per individuare una soluzione alle problematiche dei due settori: “Ci tengo a ringraziare sinceramente tutta la Giunta Comunale che ha voluto condividere e sostenere una linea d’azione mirata a porre la massima attenzione su queste due evidenti criticità”.

L’assessore ha aggiunto: “Abbiamo approvato un temporaneo incremento delle ore lavorative per i dipendenti di questi settori per far fronte alle scadenze e garantire i servizi essenziali ai cittadini”.

Parallelamente, il Comune ricorda ai cittadini la necessità di procedere alla sostituzione dei documenti ancora in formato cartaceo: a Manfredonia risultano infatti oltre 4.000 carte d’identità cartacee ancora da sostituire con la versione elettronica.

Gli appuntamenti per il rilascio della CIE possono essere prenotati attraverso il portale nazionale AgendaCIE, con nuove disponibilità che vengono inserite progressivamente.

Per agevolare le richieste, sono stati inoltre aggiornati gli orari di apertura degli sportelli:

Agosto: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14.

Settembre: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Ottobre, fino al 16: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 e dalle 16 alle 19.

L’Amministrazione comunale sottolinea così l’obiettivo di garantire servizi più efficienti, una maggiore cura degli spazi pubblici e una presenza amministrativa sempre più vicina alle esigenze della comunità.