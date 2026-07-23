Manfredonia, bando 'Sport e Periferie'. Schiavone: "Finanziamento da 2,8 milioni per un nuovo impianto sportivo" - Fonte Immagine: Facebook, Francesco Schiavone

Manfredonia conquista il secondo posto nella graduatoria provvisoria nazionale dell’Avviso pubblico “Sport e Periferie 2026” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport. A comunicarlo è l’assessore comunale Francesco Schiavone, che evidenzia il risultato ottenuto dal Comune tra 273 progetti presentati da amministrazioni locali di tutta Italia.

Il bando prevede uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro destinati alla realizzazione di nuovi impianti sportivi e alla riqualificazione delle strutture esistenti. Grazie al posizionamento raggiunto, il Comune di Manfredonia potrà accedere al finanziamento per un intervento dal valore di circa 2,8 milioni di euro.

Il progetto riguarda la costruzione di un nuovo impianto sportivo destinato a ospitare attività di basket, pallavolo e basket in carrozzina, disciplina paralimpica riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico. La struttura sarà pensata come uno spazio moderno, accessibile e a disposizione delle associazioni sportive e dei giovani della città.

L’assessore Schiavone ha sottolineato il lavoro svolto dagli uffici comunali per raggiungere questo risultato: “Dietro ogni finanziamento ottenuto non ci sono né fortuna né improvvisazione, ma studio, programmazione, competenza e tante ore di lavoro”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai tecnici del V Settore Lavori Pubblici e ai dipendenti comunali che, secondo Schiavone, “lavorano con serietà per costruire opportunità e dare risposte concrete ai cittadini”.

L’assessore ha poi replicato alle critiche che nelle scorse settimane avevano definito l’amministrazione comunale poco attiva nella programmazione: “Nelle ultime settimane qualcuno ha raccontato una città ferma, incapace di pianificare il futuro. Questo risultato dimostra il contrario”.

Secondo Schiavone, il risultato raggiunto confermerebbe invece la capacità della città di attrarre risorse e programmare nuovi interventi, con investimenti rivolti non solo allo sport ma anche a scuole, strade e spazi pubblici.

A conclusione del suo intervento, l’assessore ha utilizzato una metafora calcistica per descrivere il finanziamento ottenuto: “Un altro bellissimo gol segnato dall’amministrazione comunale”, aggiungendo che “quando Manfredonia arriva seconda in Italia su 273 Comuni, vince tutta la città”.

La graduatoria diffusa dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è ancora provvisoria e l’iter per l’assegnazione definitiva delle risorse è in corso.