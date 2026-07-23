Molise, il miracolo della terra che resta

Esistono luoghi che non hanno bisogno di essere grandi. Hanno bisogno di essere amati.

Il Molise appartiene a questa geografia dello spirito.

Qui le montagne non dominano, custodiscono. I paesi non sono punti sulla carta geografica, ma pagine di un libro scritto con il sudore, con la neve, con il vento e con il profumo del pane.

Ogni vicolo conserva una voce. Ogni casa ricorda un’assenza. Ogni campagna aspetta un ritorno.

Eppure c’è chi continua a raccontare questa terra come se fosse periferia del mondo.

Si sbaglia. Il centro del mondo è sempre il luogo dove qualcuno decide di prendersi cura di qualcosa.

È qui che nasce CiBiMolisani.

Non soltanto da un’intuizione imprenditoriale. Nasce da una fedeltà. Da un amore che non fa rumore. Da quella ostinazione contadina che non conosce la parola resa.

Le serre illuminate sono cattedrali di vetro. Le coltivazioni idroponiche non sono il contrario della natura. Sono il Vangelo della responsabilità. Sono la dimostrazione che la modernità può inginocchiarsi davanti alla terra invece di dominarla.



Perché innovare non significa dimenticare.

Significa custodire meglio. E allora accade una cosa meravigliosa.

Da Vinchiaturo partono prodotti che arrivano sulle tavole di tutta la penisola, trovando spazio nei migliori supermercati della costa adriatica.

Ma non viaggiano soltanto gli ortaggi. Viaggia una cultura. Viaggia un modo di abitare il mondo. Viaggia il carattere mite del Molise.

Il 18 luglio, durante la Notte Bianca, questa storia è diventata carne, musica e comunione.

Le piazze si sono fatte tavole.

Le luci sembravano stelle scese ad ascoltare gli uomini. Lo chef Pasquale Felice non ha semplicemente cucinato. Ha celebrato.

Un grande raviolo ripieno di ricotta, disteso sopra il rosso vivo del pomodoro, accarezzato da una spuma di formaggio.

Era un piatto. Era una preghiera. Dentro quella pasta c’erano le mani delle donne che hanno impastato per generazioni. C’erano gli orti, i pascoli, il latte, il sole. C’era il Molise intero raccolto in un boccone.

E mentre Lino Rufo lasciava che la sua chitarra parlasse con la voce gentile delle sere d’estate, sembrava che perfino il tempo avesse deciso di sedersi tra la gente.

Perché esistono notti che non finiscono quando arriva l’alba.

Continuano nella memoria. La collaborazione con La Bottega del Gusto ha mostrato il volto più autentico della comunità.

Le focacce con i salumi dell’agriturismo Il Casale Rosa, la birra artigianale, le risate, gli abbracci, i bambini che correvano tra gli stand, gli anziani seduti a raccontare un paese che non vuole morire.

Tutto parlava una lingua semplice. La lingua della condivisione.

Perché il pane non è mai soltanto pane. È il modo con cui un popolo dice all’altro:

“Siediti. Qui c’è posto anche per te.”

E allora si comprende che la parola più importante non è sviluppo. Non è mercato. Non è nemmeno successo.

La parola più importante è restanza.

Restanza è scegliere una terra ogni mattina. È restare senza sentirsi fermi. È costruire futuro senza rinunciare alla memoria. È piantare un albero sapendo che forse sarà un altro a riposare sotto la sua ombra.

Viviamo nel tempo delle partenze.

Nel tempo in cui sembra necessario andare via per poter essere qualcuno.

Eppure ogni volta che un giovane apre un’azienda, coltiva un campo, accende un forno, inaugura un laboratorio, prepara un piatto, suona una chitarra in una piazza di paese, accade qualcosa che nessuna statistica saprà raccontare.

Il paese respira. La terra smette di sentirsi sola. Il futuro cambia indirizzo.

CiBiMolisani è questo.

È la dimostrazione che si può essere contemporanei senza diventare estranei. Che si può esportare eccellenza senza esportare l’anima. Che si può crescere senza recidere le radici.

E forse il Molise ha ancora una missione da affidare all’Italia.

Ricordarle che la ricchezza non nasce dall’accumulo. Nasce dalla cura.

Che il progresso senza comunità è soltanto velocità. Che il cibo non serve soltanto a nutrire il corpo. Serve a tenere insieme un popolo.

Un giorno, quando qualcuno domanderà quale sia il vero patrimonio di questa regione, non basterà indicare un castello, una montagna o un monumento.

Bisognerà indicare una tavola apparecchiata. Una serra piena di luce. Un contadino che sorride. Uno chef che racconta la sua terra attraverso un piatto. Una piazza di Vinchiaturo in una sera d’estate.

E dire, semplicemente:

«Ecco il Molise. Una terra che non ha mai smesso di credere nell’uomo. Una terra che continua a seminare speranza, anche quando il mondo ha dimenticato il valore dell’attesa. Perché chi ama la propria terra non trattiene il passato: prepara il futuro. E ogni seme deposto con amore è già una promessa di resurrezione.»

A cura di Maurizio Varriano.