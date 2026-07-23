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Home // Eventi // Monte Sant’Angelo, a ‘Letteratura e Territorio’ il conflitto israelo-palestinese

MONTE LETTERATURA Monte Sant’Angelo, a ‘Letteratura e Territorio’ il conflitto israelo-palestinese

La seconda serata della rassegna "Letteratura e Territorio – Summer Edition" a Monte Sant'Angelo ha visto protagoniste Carola Benedetto e Luciana Ciliento

'Letteratura e Territorio'

Monte Sant'Angelo, a 'Letteratura e Territorio' il conflitto israelo-palestinese - Fonte Immagine: Facebook, BCC San Giovanni Rotondo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

La seconda serata della rassegna “Letteratura e Territorio – Summer Edition” a Monte Sant’Angelo ha visto protagoniste Carola Benedetto e Luciana Ciliento, autrici del libro “Mio padre, tuo padre”, un’opera che propone una riflessione profonda sul conflitto israelo-palestinese attraverso il punto di vista dei più piccoli.

L’incontro ha offerto al pubblico un momento di confronto su pace, dialogo e comprensione dell’altro, mettendo al centro le storie personali e il valore delle relazioni umane oltre le divisioni politiche e culturali.

Il libro accompagna i lettori dentro una prospettiva capace di superare la contrapposizione tra popoli, riportando l’attenzione sulle persone, sulle famiglie e sui sogni di chi vive in territori segnati dal conflitto. Un messaggio che invita a riconoscere nell’altro non un nemico, ma un essere umano con una propria storia, emozioni e speranze.

Con gli appuntamenti ospitati a Monte Sant’Angelo, “Letteratura e Territorio – Summer Edition” ha confermato il proprio ruolo di spazio culturale dedicato al confronto e alla riflessione sui grandi temi dell’attualità internazionale, affrontati attraverso la sensibilità della narrativa e della testimonianza.

La rassegna continuerà il suo percorso sul Gargano con nuovi incontri, trasformando ancora una volta libri e parole in occasioni di crescita, partecipazione e dialogo.

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