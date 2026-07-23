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Home // cronaca // Muore a Ibiza nel giorno del suo compleanno: attesi esiti autopsia sul 33enne Francesco Forzieri

FRANCESCO FORZIERI Muore a Ibiza nel giorno del suo compleanno: attesi esiti autopsia sul 33enne Francesco Forzieri

Restano ancora senza risposta gli interrogativi sulla morte di Francesco Forzieri, il 33enne originario di Lucera deceduto lo scorso 20 luglio a Ibiza

Francesco Forzieri

Muore a Ibiza nel giorno del suo compleanno: attesi esiti autopsia sul 33enne Francesco Forzieri - Fonte Immagine: ilfattoquotidiano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Luglio 2026
cronaca // Cronaca //

LUCERA – Restano ancora senza risposta gli interrogativi sulla morte di Francesco Forzieri, il 33enne originario di Lucera deceduto lo scorso 20 luglio a Ibiza, proprio nel giorno del suo compleanno.

Il giovane, che da tempo lavorava sull’isola spagnola come cameriere, è stato ritrovato privo di vita in mare nei pressi di uno dei moli della zona di Es Botafoch, nel porto di Ibiza.

Secondo quanto riferito dagli investigatori spagnoli, l’ipotesi al momento ritenuta più probabile è quella di un annegamento accidentale. Tuttavia, le cause esatte del decesso non sono ancora state chiarite.

L’autopsia, che secondo diverse fonti sarebbe già stata eseguita, non ha ancora prodotto un esito ufficiale reso noto agli inquirenti o alla famiglia. Saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire con precisione le circostanze della morte ed eventuali elementi utili alle indagini.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Lucera, dove Francesco era molto conosciuto. Familiari e amici attendono ora risposte che possano fare piena luce sulla tragedia.

Le autorità spagnole proseguono gli accertamenti in attesa dei risultati definitivi degli esami autoptici, che potrebbero contribuire a chiarire la dinamica dell’accaduto. Lo riporta radiorai1.

A cura di Michele Solatia.

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