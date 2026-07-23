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Home // Manfredonia // Murales del Miramare, completata l’opera dei giovani volontari: un simbolo di impegno e amore per Manfredonia

MIRAMARE MANFREDONIA Murales del Miramare, completata l’opera dei giovani volontari: un simbolo di impegno e amore per Manfredonia

Un'opera nata dalla passione e dal senso civico che, a distanza di anni, trova finalmente il suo completamento

Murales del Miramare

Murales del Miramare, completata l'opera dei giovani volontari: un simbolo di impegno e amore per Manfredonia - PH: Claudio Castriotta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un’opera nata dalla passione e dal senso civico che, a distanza di anni, trova finalmente il suo completamento. Il murale che impreziosisce il muro esterno dello stadio comunale “Miramare” è oggi un simbolo di una Manfredonia che crede nel volontariato, nella partecipazione e nella valorizzazione degli spazi pubblici.

Era il maggio del 2013 quando un gruppo di giovani volontari decise di trasformare il lungo muro grigio dell’impianto sportivo in una grande tela a cielo aperto. Un’iniziativa spontanea che rappresentò uno dei primi esempi di riqualificazione urbana promossi dai cittadini, in un periodo in cui la città avvertiva la necessità di riscoprire il senso di appartenenza e di cura del bene comune.

Oggi quel progetto è stato completato, restituendo alla comunità un’opera dai colori vivaci che richiama l’identità sportiva di Manfredonia e dona nuovo decoro a uno dei luoghi più rappresentativi della città. Il murale si affaccia sul mare come un segno di rinascita, frutto dell’impegno di ragazzi che hanno scelto di lasciare un messaggio positivo attraverso l’arte e il volontariato.

L’intervento testimonia come la collaborazione e la partecipazione possano contribuire concretamente a migliorare il volto della città, offrendo un esempio alle nuove generazioni e ricordando che il cambiamento passa anche dai piccoli gesti compiuti con passione e responsabilità.

Il murale del Miramare non è soltanto un’opera artistica, ma il simbolo di una comunità che, attraverso i suoi giovani, continua a credere nel valore dell’impegno civico e nella bellezza condivisa.

A cura di Claudio Castriotta.

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