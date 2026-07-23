Dopo quattro settimane di pausa, torna il tour estivo di Noemi, che riprenderà il prossimo 16 agosto con un nuovo calendario di appuntamenti. Tra le date confermate anche quella in Puglia, dove la cantante si esibirà il 19 agosto a Carpino, in piazza del Popolo, nel cuore del Gargano.
La tappa carpinese rientra nel programma aggiornato del tour, che comprende sia gli spettacoli precedentemente rinviati sia nuovi appuntamenti inseriti dalla produzione. I biglietti già acquistati per le date riprogrammate resteranno validi.
La sospensione del tour era stata necessaria dopo la caduta che aveva coinvolto l’artista, costringendo alla modifica del calendario inizialmente previsto.
Il nuovo programma porterà Noemi anche in diverse regioni italiane, con concerti in Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Toscana, Marche, Veneto e Calabria.
Il tour proseguirà poi in autunno con due importanti appuntamenti nei teatri: il 14 dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma.
Restano invece definitivamente cancellati gli spettacoli inizialmente previsti a Iglesias il 26 luglio e Circello il 3 agosto, date che non è stato possibile recuperare.
Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.