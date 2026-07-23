Un nuovo parcheggio da 611 posti è stato inaugurato oggi nell’aeroporto Karol Wojtyla di Bari-Palese.

La nuova struttura, sviluppata su due livelli, prevede 312 posti auto coperti al piano terra e 299 al primo piano, con una tariffa settimanale a partire da 6 euro al giorno.

Ogni stallo ha le dimensioni standard di 5 x 2,5 metri, con ampi spazi progettati per garantire facilità di accesso e manovra agli utenti.

“L’apertura di questa nuova area parcheggio – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – è un ulteriore tassello degli interventi che stiamo realizzando per accompagnare la crescita del traffico passeggeri e della domanda di più efficienti servizi aeroportuali. Investiamo in infrastrutture che migliorano significativamente l’esperienza di viaggio e garantiscono soluzioni accessibili a tutti. Offrire una sosta a prezzi contenuti significa rendere i nostri scali sempre più vicini alle esigenze di cittadini, turisti e di chi utilizza questo servizio per motivi di lavoro”.

La gestione della nuova infrastruttura è affidata alla società Apcoa, che ha realizzato l’opera seguendo le linee guida tecniche del team di AdP Engineering. La struttura è basata su un sistema di travi portanti in acciaio, interamente modulare e smontabile. “Stiamo parlando di una struttura con più di 600 nuovi posti low cost che porterà l’offerta complessiva del parcheggio low cost a circa 1000 posti auto – ha dichiarato l’amministratore delegato di Apcoa, Andrea Grassi, spiegando che “quest’opera si inserisce in un piano di interventi molto più ampio dal valore di circa 8 milioni di euro che sono l’oggetto del project financing che ci vede partner di Aeroporti di Puglia”.

Lo riporta l’Ansa.