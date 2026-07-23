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Home // Attualità // Perde il portafoglio su un volo Ryanair: “Ho dovuto prendere un volo per recuperarlo”

PORTAFOGLIO RYANAIR Perde il portafoglio su un volo Ryanair: “Ho dovuto prendere un volo per recuperarlo”

È la singolare disavventura vissuta da Gianni Latorre, che ha raccontato sui social quanto accaduto dopo aver perso il portafoglio su un volo Ryanair

Ryanair

Perde il portafoglio su un volo Ryanair: "Ho dovuto prendere un volo per recuperarlo" - Fonte Immagine non riferita al testo: altroconsumo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Luglio 2026
Attualità //

Da Bari a Varsavia per recuperare un portafoglio smarrito. È la singolare disavventura vissuta da Gianni Latorre, che ha raccontato sui social quanto accaduto dopo aver perso il portafoglio su un volo Ryanair atterrato all’aeroporto “Karol Wojtyła” di Bari. Quella che sembrava una semplice distrazione si è trasformata in un viaggio di due giorni conclusosi con un volo improvvisato in Polonia.

L’episodio risale al 15 luglio 2026. Appena sceso dall’aereo, Latorre si accorge che il portafoglio non è più con lui. «Scendo dall’aereo tutto rilassato e… sorpresa! Il mio portafoglio non c’è», racconta. All’interno custodiva carte di credito, bancomat, patente statunitense, assicurazione sanitaria americana e un tracker Bluetooth, dettaglio che si rivelerà determinante per seguire gli spostamenti dell’oggetto.

Controllando l’app collegata al dispositivo, l’uomo nota che il portafoglio risulta ancora a bordo dell’aereo. Chiede quindi di poter risalire sul velivolo, ma gli viene spiegato che non è possibile perché l’aereo era già stato affidato agli addetti alle pulizie.

A quel punto si reca all’ufficio Lost&Found dell’aeroporto di Bari, fornendo anche il numero del posto occupato durante il volo. Gli viene assicurato che, in caso di ritrovamento, il portafoglio sarebbe stato consegnato agli oggetti smarriti. Tuttavia, con il passare delle ore, non arriva alcuna comunicazione. Anzi, gli viene riferito: «Se fosse stato trovato, a quest’ora sarebbe già arrivato qui».

Nel frattempo il tracker smette improvvisamente di trasmettere la posizione, facendo temere che qualcuno lo abbia recuperato e disattivato. Per sicurezza, Latorre provvede a bloccare tutte le carte bancarie e si reca anche in questura per avviare la procedura di denuncia, pur decidendo di attendere ancora qualche ora prima di formalizzarla.

Quando ormai sembra aver perso ogni speranza, il tracker torna improvvisamente attivo. La sorpresa è enorme: il portafoglio risulta localizzato all’aeroporto di Varsavia. Con ironia, Latorre commenta: «Il mio portafoglio ha deciso di farsi la sua vacanza personale».

Dopo aver contattato il Lost&Found dell’aeroporto polacco, riceve la conferma che il portafoglio era stato ritrovato dal personale delle pulizie dell’aereo. C’era però un problema: i documenti personali contenuti all’interno impedivano la spedizione, per cui l’unica possibilità era ritirarli di persona.

Due giorni dopo, l’uomo organizza così un viaggio lampo in Polonia, esclusivamente per recuperare il portafoglio e tutti i documenti contenuti al suo interno.

Nel lungo post pubblicato su Facebook, Latorre ha voluto ringraziare il personale delle pulizie dell’Airport Warsaw Modlin per la correttezza dimostrata, riservando invece una critica alla gestione della vicenda durante le ricerche a Bari: «Un applauso al team pulizie di Airport Warsaw Modlin, che hanno fatto il proprio lavoro e l’hanno fatto bene. E un bel “bidoni” a tutti quelli dell’aeroporto di Bari che hanno avuto a che fare con questa storia».

Il racconto si conclude con una battuta che ha raccolto numerosi commenti sui social: «Morale della storia: la prossima volta metto il tracker al tracker, così sono sicuro di non perderlo!»

Lo riporta leggo.it.

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