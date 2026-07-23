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Home // Economia // Rinnovo RSU pastificio TAMMA, alla Flai Cgil il 50% dei voti e 2 delegati eletti su 3

TAMMA FOGGIA Rinnovo RSU pastificio TAMMA, alla Flai Cgil il 50% dei voti e 2 delegati eletti su 3

"Grande risultato della Flai Cgil Foggia nel rinnovo delle RSU nel Pastificio Tamma dove abbiamo ottenuto il 50% delle preferenze eleggendo 2 RSU su 3"

TAMMA (fonte image Project++)

TAMMA (fonte image Project++)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Luglio 2026
Economia // Foggia //

“Grande risultato della Flai Cgil Foggia nel rinnovo delle RSU nel Pastificio Tamma dove abbiamo ottenuto il 50% delle preferenze eleggendo 2 RSU su 3. Una realtà industriale storica della Capitanata che ha riconfermato Roberto Bonsanto come RSU e RLS, e eletto Lorusso Francesco come nuova RSU.”

“Un risultato positivo conseguito in queste elezioni in Pastificio Tamma che è frutto di un lavoro costante di proselitismo e di appartenenza che la segreteria ha sostenuto con i lavoratori per rendere la Flai Cgil il sindacato più rappresentativo. Auguriamo un buon lavoro alle RSU del Pastificio Tamma”.

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