“Grande risultato della Flai Cgil Foggia nel rinnovo delle RSU nel Pastificio Tamma dove abbiamo ottenuto il 50% delle preferenze eleggendo 2 RSU su 3. Una realtà industriale storica della Capitanata che ha riconfermato Roberto Bonsanto come RSU e RLS, e eletto Lorusso Francesco come nuova RSU.”

“Un risultato positivo conseguito in queste elezioni in Pastificio Tamma che è frutto di un lavoro costante di proselitismo e di appartenenza che la segreteria ha sostenuto con i lavoratori per rendere la Flai Cgil il sindacato più rappresentativo. Auguriamo un buon lavoro alle RSU del Pastificio Tamma”.