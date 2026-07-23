Roghi illeciti, Di Feo: "Situazione che non può più essere affrontata esclusivamente a livello comunale"

Un intervento straordinario e coordinato per fermare i roghi illeciti di rifiuti agricoli e plastiche. È la richiesta avanzata dal sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, che ha inviato una nota ufficiale ai principali enti istituzionali, alle autorità competenti e alle forze dell’ordine per affrontare un fenomeno che da tempo interessa il territorio comunale e le aree limitrofe.

La comunicazione è stata trasmessa al Presidente della Provincia BAT, ai sindaci di Barletta, Cerignola, San Ferdinando di Puglia, Margherita di Savoia e Zapponeta, oltre che ad ARPA Puglia, ASL BAT, Polizia Locale, Prefettura, Questura, Procure della Repubblica di Foggia e Trani, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Regione Puglia e alle organizzazioni professionali agricole.

L’Amministrazione comunale evidenzia la crescente preoccupazione per il ripetersi di incendi dolosi di plastiche agricole, manichette per l’irrigazione, teli per la pacciamatura e altri materiali sintetici, episodi che aumentano soprattutto durante la stagione estiva e che determinano l’emissione di fumi altamente nocivi per la salute dei cittadini e per l’ambiente.

Il sindaco Francesco Di Feo ha dichiarato: «Si tratta di una situazione che non può più essere affrontata esclusivamente a livello comunale. I roghi rappresentano una grave violazione delle norme ambientali e costituiscono un concreto pericolo per la qualità dell’aria, per le produzioni agricole, per l’ecosistema e per la sicurezza dei cittadini. È indispensabile una risposta condivisa da parte di tutte le Istituzioni competenti.»

Nella nota viene inoltre ricordato che tali comportamenti integrano il reato di combustione illecita di rifiuti, previsto dall’articolo 256-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, e che le plastiche utilizzate in agricoltura sono considerate rifiuti speciali, soggetti a specifiche procedure di raccolta e smaltimento.

Pur avendo già rafforzato i controlli attraverso la Polizia Locale e promosso campagne di sensibilizzazione, il Comune ritiene necessario un ulteriore salto di qualità attraverso un’azione condivisa tra tutte le istituzioni.

Tra le richieste formulate figurano la convocazione di un tavolo tecnico in Prefettura, l’intensificazione dei controlli nelle aree più colpite da parte delle Forze dell’Ordine e dei Carabinieri Forestali, il monitoraggio della qualità dell’aria con centraline mobili da parte di ARPA Puglia, il coinvolgimento del Dipartimento di Prevenzione della ASL BAT per valutare gli effetti sanitari dell’esposizione ai fumi, nuove misure regionali per incentivare il corretto smaltimento delle plastiche agricole, un maggiore coordinamento con le Procure e la definizione di un Protocollo provinciale contro i roghi dei rifiuti agricoli, coinvolgendo Comuni, enti di controllo, associazioni agricole e gestori del servizio di raccolta.

L’Amministrazione comunale ha ribadito la propria disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni interessate, mettendo a disposizione strutture e personale della Polizia Locale per sostenere attività di prevenzione, vigilanza e repressione.

In conclusione, il sindaco Francesco Di Feo ha affermato: «La tutela dell’ambiente e della salute pubblica richiede un impegno concreto, immediato e condiviso. Difendere il nostro territorio significa garantire qualità della vita ai cittadini e salvaguardare il futuro delle nostre produzioni agricole e dell’intero ecosistema.»