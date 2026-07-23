San Nicandro Garganico, salvano tre persone in balia delle onde: due giovani bagnini evitano la tragedia

SAN NICANDRO GARGANICO – Un intervento tempestivo e decisivo ha evitato una tragedia sulle coste di San Nicandro Garganico. Protagonisti dell’episodio sono Donatangelo Giagnorio e Luigi De Cata, due giovani bagnini in servizio presso un villaggio turistico del territorio, che con coraggio e professionalità hanno tratto in salvo tre persone in difficoltà tra le onde.

L’episodio si è verificato il 21 luglio, quando i due addetti al servizio di salvataggio hanno notato un adulto e due bambini in evidente difficoltà a causa delle condizioni del mare. Senza esitazione si sono tuffati, affrontando una situazione particolarmente complessa e mettendo a rischio la propria incolumità pur di raggiungere i bagnanti.

Grazie alla preparazione, alla prontezza di riflessi e all’esperienza maturata nel servizio di salvataggio, Donatangelo Giagnorio e Luigi De Cata sono riusciti a riportare in sicurezza tutte e tre le persone, scongiurando conseguenze ben più gravi.

L’episodio ha suscitato profonda riconoscenza nella comunità di San Nicandro Garganico, che ha espresso parole di apprezzamento nei confronti dei due giovani per il loro straordinario gesto di altruismo e senso del dovere.

Il loro intervento rappresenta un esempio concreto dell’importanza della prevenzione e della presenza di personale qualificato sulle spiagge, oltre a testimoniare il valore del lavoro svolto quotidianamente dai bagnini per garantire la sicurezza dei bagnanti.

Fonte: Comune di San Nicandro Garganico.