"Senza di lei il bambino sarebbe morto": Anastasia Tripputo eroina di Stornara

Statoquotidiano.it, 23 luglio 2026. Stornara – Ha salvato questa mattina un bimbo di soli tre anni a rischio arresto cardiaco e il sindaco Roberto Nigro l’ha voluta accogliere e ringraziare oggi a nome di tutta la comunità locale. Si tratta di Anastasia Tripputo, protagonista di una bella pagina di storia del buon senso civico coniugato alla giusta formazione nella gestione delle emergenze, scritta nella giornata odierna a Stornara.

La ragazza aveva partecipato ad un corso nel quale aveva imparato le manovre di disostruzione delle vie aeree e questo si è rivelato poi utile proprio quando è stato necessario soccorrere un bambino oggi in serie difficoltà. “Se non fosse intervenuta lei, il bambino sarebbe morto!!!” ha così commentato a tal proposito Gianni Carsillo dell’associazione Sanitas di Stornara, che ha anche sottolineato quanto “La formazione nella gestione delle emergenze è un atto dovuto alla comunità, tutti i cittadini dovrebbero (COME AVVIENE NEL NORD EUROPA) partecipare ai corsi BLSD/PBLSD!!”.

Nella situazione, è emerso un altro dato importante. Stornara è un comune cardioprotetto, nel quale già decine di cittadini sono stati addestrati alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, all’uso del defibrillatore e alle manovre di disostruzione delle vie aeree.

Ma cosa significa comune cardioprotetto? Un “Comune Cardioprotetto” è una città o un municipio che ha attivato una rete organizzata di prevenzione e pronto intervento per combattere l’arresto cardiaco improvviso sul proprio territorio.

Non si tratta di un semplice titolo d’onore o di una definizione formale, ma di un vero e proprio progetto di tutela della salute pubblica che si basa su tre pilastri fondamentali: Presenza di Defibrillatori (DAE) nei punti strategici; Formazione dei cittadini (Cultura del Primo Soccorso); Mappatura e integrazione con i soccorsi (118/112).

Il sindaco di Stornara, Roberto Nigro, ha voluto pubblicamente ringraziare Anastasia Tripputo, dunque, a sottolineare con questo l’importanza del fatto e del gesto della ragazza, sicuramente compiuto con generosità ma anche reso efficace dalla competenza dalla stessa acquisita nel percorso di formazione seguito.

Subito dopo aver saputo della notizia, Nigro ha contattato telefonicamente per poi accogliere ufficialmente in Comune “la nostra giovane eroina Anastasia Tripputo”, come lui stesso l’ha definita in un suo post su Facebook, accompagnata da Gianni Carsillo dell’associazione Stornara Sanitas.

Le parole del primo cittadino di Stornara: “Ho voluto ringraziare personalmente Anastasia a nome di tutta la nostra comunità per lo straordinario gesto di coraggio, prontezza e freddezza con cui ha salvato la vita a un bambino di soli 3 anni. La sua preparazione, maturata proprio grazie ai corsi di primo soccorso, è stata fondamentale per evitare una tragedia: un vero esempio di senso civico per tutti noi!”.

Questo episodio ha dimostrato, secondo lo stesso Nigro, ancora una volta quanto la formazione sia un salvavita interattivo e necessario.

“Per questo motivo, insieme a Gianni e a Stornara Sanitas” ha quindi precisato il primo cittadino “ci siamo presi un impegno concreto e immediato per la nostra città: a settembre promuoveremo e organizzeremo altri corsi gratuiti di primo soccorso per tutti i cittadini”.