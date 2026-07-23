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Home // Cronaca // Sicurezza nelle piscine, stretta della Camera: stop agli impianti con bocchettoni non a norma

STRETTA CAMERA Sicurezza nelle piscine, stretta della Camera: stop agli impianti con bocchettoni non a norma

Stanziati 4,7 milioni per gli adeguamenti

Piscina Sestri Levante

Fonte Immagine: lastampa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Luglio 2026
Cronaca // Focus //

ROMA – Le piscine con sistemi di aspirazione non conformi dovranno chiudere fino all’avvenuto adeguamento. È quanto prevede un emendamento bipartisan al decreto Sport, approvato all’unanimità dalla Camera dei deputati, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza degli impianti dopo i tragici episodi che, negli ultimi mesi, hanno coinvolto diversi bambini rimasti intrappolati sott’acqua a causa del cosiddetto “effetto ventosa”.

La nuova disciplina introduce requisiti più rigorosi per gli impianti di ricircolo dell’acqua e per le prese di aspirazione, comprese griglie e bocchettoni di fondo, che dovranno essere progettati e installati in modo da eliminare il rischio di intrappolamento.

Le strutture che non rispetteranno i nuovi standard saranno soggette a provvedimenti di chiusura fino alla completa messa in sicurezza.

L’emendamento è stato approvato con 244 voti favorevoli e si applicherà a tutte le tipologie di piscine, sia pubbliche che private, al coperto e all’aperto.

Per favorire gli interventi di adeguamento, il provvedimento istituisce inoltre un fondo di 4,7 milioni di euro per il 2026, destinato alle piscine pubbliche che dovranno sostenere i lavori necessari per conformarsi alle nuove disposizioni.

Nel corso dell’esame parlamentare è stata invece eliminata una misura inizialmente prevista nel testo: l’obbligo di indossare la cuffia da nuoto per i minori di 16 anni, che non è stato inserito nella versione definitiva approvata dall’Aula.

L’obiettivo della riforma è innalzare il livello di sicurezza degli impianti natatori e prevenire nuovi incidenti legati ai sistemi di aspirazione, attraverso controlli più severi e l’obbligo di adeguamento alle norme tecniche. Lo riporta tg24.sky.

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