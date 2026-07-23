Strade rurali, Palumbo: "Sono abbandonate e potrebbero essere sistemate solo con fondi regionali"

Le infrastrutture rurali e il sostegno al comparto agricolo tornano al centro del dibattito politico grazie all’iniziativa di Città Protagonista, che ha posto l’accento sulla necessità di investire nello sviluppo del territorio dopo l’incontro svoltosi lunedì pomeriggio nell’aula consiliare del Comune di Foggia.

Al tavolo hanno preso parte l’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca Francesco Paolicelli, il consigliere regionale Giulio Scapato, la sindaca di Foggia e i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali del settore agricolo.

A rappresentare Città Protagonista è stato il consigliere comunale di Manfredonia Libero Palumbo, presente sia come amministratore cittadino sia come responsabile provinciale dell’Unsic, sindacato che rappresenta coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Un doppio incarico che gli ha consentito di portare all’attenzione della Regione le esigenze del territorio di Manfredonia e dell’intera provincia di Foggia.

Nel corso dell’incontro, Palumbo ha evidenziato come “le strade rurali sono abbandonate e potrebbero essere sistemate solo con fondi regionali, non certamente con i fondi del Comune”, sottolineando le difficoltà che vivono numerosi enti locali nel reperire risorse per la manutenzione della viabilità agricola.

L’assessore regionale Francesco Paolicelli ha ribadito il ruolo strategico della Capitanata nel panorama agricolo pugliese, ricordando che “la provincia di Foggia è un territorio dove il grano, il pomodoro e l’olivo sono elementi fondamentali” e confermando la volontà della Regione di sostenere il comparto attraverso strumenti dedicati come PIA e Mini PIA, già oggetto di precedenti confronti promossi da Città Protagonista insieme al consigliere regionale Scapato.

Tra le novità annunciate figura anche il prossimo finanziamento destinato al recupero dei muri a secco. Paolicelli ha infatti comunicato che “a breve arriveranno i soldi per quanto riguarda il rifacimento dei muri a secco” e che il relativo bando è ormai in fase avanzata.

Particolare rilievo ha assunto il tema delle strade rurali. L’assessore regionale e il consigliere Giulio Scapato hanno confermato l’imminente pubblicazione di un bando regionale che consentirà ai Comuni della provincia di Foggia di accedere a nuove risorse per la riqualificazione della viabilità agricola, considerata fondamentale sia per il lavoro delle aziende agricole sia per la sicurezza di residenti e operatori del settore.

Secondo Città Protagonista, il ruolo di Giulio Scapato, componente della Commissione Agricoltura e Attività produttive e della Commissione Bilancio del Consiglio regionale, rappresenta un importante collegamento tra le esigenze del territorio e la programmazione finanziaria della Regione, rafforzando il dialogo tra Manfredonia, la Capitanata e Bari.

L’associazione evidenzia infine come la presenza di Libero Palumbo abbia avuto un significato concreto, sia sul piano politico che su quello sindacale. Il consigliere avrebbe infatti “recepito le istanze dei nostri concittadini” portandole direttamente al confronto con la Regione e, nel suo ruolo di rappresentante dell’Unsic, si è fatto portavoce delle richieste di coltivatori e imprenditori agricoli, assumendo l’impegno di seguire “con attenzione” l’iter dei futuri bandi regionali insieme al consigliere Giulio Scapato.