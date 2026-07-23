La lunga e intensa ondata di caldo che ha interessato la Puglia negli ultimi giorni è ormai giunta alle battute finali. Un fronte instabile, in rapido transito da nord verso sud, raggiungerà la regione tra la serata di oggi e la notte tra giovedì e venerdì, determinando un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Sono attese piogge diffuse e temporali, generalmente di breve durata ma localmente intensi, soprattutto nelle aree interne e lungo i rilievi.

L’instabilità sarà accompagnata da un sensibile calo delle temperature, favorito dall’afflusso di aria più fresca che metterà definitivamente fine alla fase eccezionalmente calda che ha caratterizzato l’ultima settimana. Dopo giorni in cui i termometri hanno superato diffusamente i 40 gradi in diverse località pugliesi, il ritorno a valori più vicini alle medie stagionali rappresenterà un sollievo per cittadini, attività produttive e settore agricolo.

Secondo le previsioni, il peggioramento avrà caratteristiche tipiche di un fronte estivo: intenso ma rapido. Le precipitazioni interesseranno progressivamente l’intero territorio regionale, spostandosi nel corso della notte verso i settori meridionali. In alcune zone potranno verificarsi rovesci di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e locali attività elettriche, ma la fase perturbata non dovrebbe protrarsi a lungo.

Già dalle prime ore di venerdì il tempo inizierà infatti a migliorare. Le prime schiarite si apriranno sul Foggiano, dove il cielo tornerà rapidamente sereno o poco nuvoloso. Nel corso della mattinata il miglioramento coinvolgerà anche la Bat, l’area metropolitana di Bari, il Tarantino, il Brindisino e infine il Salento, con un progressivo ritorno del sole su tutta la regione.

Il passaggio del fronte lascerà in eredità un’atmosfera decisamente più gradevole. Oltre alla diminuzione delle temperature massime, anche i valori minimi risulteranno più contenuti e l’umidità sarà meno opprimente, rendendo il clima più piacevole sia durante il giorno sia nelle ore notturne. Una situazione che consentirà ai pugliesi di respirare dopo una delle fasi più calde dell’estate, caratterizzata da temperature eccezionali e da un forte disagio bioclimatico.

Le prospettive per il fine settimana sono decisamente positive. L’espansione dell’alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte della Puglia. I cieli si presenteranno in prevalenza sereni, con il passaggio di qualche nube innocua e senza fenomeni significativi. Le temperature resteranno estive ma su valori decisamente più equilibrati rispetto ai picchi registrati nei giorni scorsi, favorendo le attività all’aperto e gli spostamenti verso le località balneari e le aree interne.

Il ritorno del bel tempo rappresenta una buona notizia anche per il turismo, in uno dei periodi di maggiore afflusso dell’anno. Spiagge, borghi e località di montagna potranno beneficiare di condizioni climatiche più favorevoli, con caldo meno intenso e ventilazione più piacevole.

Nelle prossime ore, tuttavia, la prudenza resta fondamentale. Durante il transito del fronte temporalesco sarà opportuno prestare particolare attenzione agli spostamenti su strada e alle attività all’aperto, soprattutto nelle aree interessate dai rovesci più intensi. Come sempre in presenza di fenomeni temporaleschi estivi, è consigliabile seguire gli aggiornamenti dei bollettini meteorologici e le eventuali indicazioni della Protezione civile.

Il peggioramento sarà dunque rapido ma efficace: poche ore di instabilità saranno sufficienti per archiviare la fase di caldo estremo e aprire una parentesi di tempo più stabile, soleggiato e decisamente più vivibile. Per la Puglia si prospetta così un weekend caratterizzato dal ritorno del sole e da temperature finalmente più gradevoli, ideali per godersi il mare, la natura e le attività all’aria aperta. Lo riporta viverecerignola.it