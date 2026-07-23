Travolge una giovane con l’auto, poi viene ucciso a coltellate: fermato il fratello della ragazza

BARI SARDO – Un investimento, un inseguimento e infine un’aggressione mortale. È la drammatica sequenza sulla quale stanno indagando i carabinieri dopo la morte di Simone Concas, 19 anni, ucciso a coltellate nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio 2026 a Bari Sardo.

Nella notte i militari della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne, fratello della giovane investita. Il ragazzo è indiziato di omicidio e sarà trasferito nell’istituto penale minorile di Quartucciu.

L’investimento vicino al campo sportivo

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, intorno alle 18 Simone Concas si trovava alla guida della sua Renault Clio quando avrebbe travolto una 22enne nei pressi del campo sportivo di Bari Sardo.

La giovane, studentessa universitaria residente in un paese vicino, stava passeggiando insieme al fidanzato. In base agli elementi raccolti dai carabinieri, l’investimento potrebbe essere stato volontario.

Concas e la ragazza, secondo quanto emerso, si conoscevano da tempo. Restano tuttavia da chiarire il movente e le circostanze che avrebbero preceduto l’accaduto.

La 22enne sarebbe rimasta schiacciata tra l’automobile e una parete rocciosa. Soccorsa dal personale del 118, ha riportato gravi traumi alle gambe ed è stata trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova tuttora ricoverata. Dopo l’investimento, il diciannovenne si sarebbe allontanato a bordo dell’auto.

Il fidanzato della ragazza e il fratello minorenne della giovane si sarebbero messi all’inseguimento di Concas, raggiungendolo poco dopo in via Leonardo da Vinci. Qui sarebbe scoppiata una violenta lite, culminata nell’accoltellamento del diciannovenne. Le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

Dopo l’aggressione, i due giovani si sarebbero allontanati dal luogo dell’omicidio. Le indagini sono coordinate dalla procuratrice di Lanusei, Paola Dal Monte, e dalla Procura per i minorenni di Cagliari. Nel corso della notte i carabinieri hanno accompagnato in caserma e interrogato sia il fidanzato della 22enne sia il fratello minore. Al termine degli accertamenti, nei confronti di quest’ultimo è stato disposto il fermo con l’accusa di omicidio.

Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire con esattezza tutte le fasi della vicenda, individuare eventuali ulteriori responsabilità e chiarire le ragioni che avrebbero portato prima all’investimento e poi alla mortale aggressione.