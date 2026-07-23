La Segreteria provinciale della Fp Cgil e il Coordinamento provinciale Fp Cgil dei Vigili del Fuoco hanno proclamato lo stato di agitazione del personale del Comando di Foggia.
La decisione arriva, secondo quanto comunicato dall’organizzazione sindacale, a causa del protrarsi delle criticità nelle relazioni sindacali e della mancata applicazione di quanto concordato con l’Amministrazione.
La Fp Cgil VVF evidenzia infatti una situazione di mancato confronto e di mancato rispetto degli impegni assunti, ritenendo necessario avviare una fase di mobilitazione per richiamare l’attenzione sulle problematiche ancora irrisolte.
Con la proclamazione dello stato di agitazione, il sindacato punta a ottenere un ripristino delle corrette relazioni con l’Amministrazione e il rispetto degli accordi definiti nell’ambito del confronto sindacale.