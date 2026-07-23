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Home // Cronaca // Vigili del Fuoco Foggia, proclamato lo stato di agitazione: contestata la mancata applicazione degli accordi sindacali

VIGILI FUOCO FOGGIA Vigili del Fuoco Foggia, proclamato lo stato di agitazione: contestata la mancata applicazione degli accordi sindacali

Decisione a causa del protrarsi delle criticità nelle relazioni sindacali e della mancata applicazione di quanto concordato con l’Amministrazione

Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco Foggia, proclamato lo stato di agitazione: contestata la mancata applicazione degli accordi sindacali - Fonte Immagine: uilpa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

La Segreteria provinciale della Fp Cgil e il Coordinamento provinciale Fp Cgil dei Vigili del Fuoco hanno proclamato lo stato di agitazione del personale del Comando di Foggia.

La decisione arriva, secondo quanto comunicato dall’organizzazione sindacale, a causa del protrarsi delle criticità nelle relazioni sindacali e della mancata applicazione di quanto concordato con l’Amministrazione.

La Fp Cgil VVF evidenzia infatti una situazione di mancato confronto e di mancato rispetto degli impegni assunti, ritenendo necessario avviare una fase di mobilitazione per richiamare l’attenzione sulle problematiche ancora irrisolte.

Con la proclamazione dello stato di agitazione, il sindacato punta a ottenere un ripristino delle corrette relazioni con l’Amministrazione e il rispetto degli accordi definiti nell’ambito del confronto sindacale.

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