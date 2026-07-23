Sventato a Zapponeta un tentativo di truffa ai danni di una coppia di turisti tedeschi. Un uomo avrebbe cercato di mettere in atto il cosiddetto raggiro dello specchietto, una delle truffe più frequenti sulle strade, sostenendo che i visitatori avessero danneggiato lo specchietto della sua automobile e chiedendo loro un risarcimento immediato di 250 euro.

Il tentativo, però, non è andato a buon fine grazie all’intervento degli agenti della Polizia locale di Zapponeta, che hanno impedito che la coppia cadesse nella trappola.

A rendere nota la vicenda è stato il sindaco Vincenzo Riontino, attraverso un video nel quale ha voluto sottolineare il lavoro svolto dagli operatori della Polizia locale e allo stesso tempo richiamare l’attenzione dei cittadini su un fenomeno ancora diffuso sul territorio.

Il comandante della Polizia locale ha spiegato il meccanismo utilizzato dai truffatori: “Il truffatore attende la vittima su strada, lancia oggetti come le pile o le biglie che possano generare un crash, per poi avvicinarsi al malcapitato per chiedere loro soldi come rimborso spese”.

Secondo quanto ricostruito, il tentativo ai danni dei due turisti tedeschi sarebbe avvenuto seguendo proprio questo schema, con l’obiettivo di ottenere denaro attraverso una falsa richiesta di risarcimento.

Il primo cittadino ha quindi rivolto un invito alla prudenza: “Prestate attenzione e, in caso di dubbi o situazioni sospette, contattate immediatamente le Forze dell’Ordine”.

L’Amministrazione comunale ricorda ai cittadini e ai visitatori di non consegnare mai denaro in caso di contestazioni improvvise su presunti danni e di rivolgersi alle autorità competenti per ogni situazione dubbia.

Lo riporta foggiatoday.it.